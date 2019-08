Egídio Serpa - Finor: a chance da renegociação

Reunidos aqui na sexta-feira passada, os presidentes das federações de indústrias do Nordeste manifestaram publicamente sua crítica ao BNB pelo que chamaram de excessiva burocracia da instituição. No auditório do quinto andar da Fiec – lotado de empresários dos diferentes setores da indústria – eles debateram sobre seu movimento denominado Nordeste Forte, sob cuja bandeira pretendem atrair mais e melhor atenção do Governo Federal para os projetos da região nordestina.

Para começar, sugeriram que o BNB adote a burocracia das Fintechs – empresas digitais que oferecem, até pelo celular, crédito rápido e barato, e é para essa tecnologia que caminha o mercado financeiro. Depois, pela voz do cearense Carlos Prado, vice-presidente eleito da Fiec e fundador da indústria de máquinas e implementos agrícolas Cemac, o Nordeste Forte incluiu na sua lista de prioridades a situação de 90% das indústrias nordestinas, cujas carteiras de debêntures registram dívidas de R$ 22 bilhões no Finor. Um documento da CNI adverte que, “mantidas as condições dos contratos assinados nas escrituras de emissão dos títulos, as empresas não terão condições de pagar as dívidas”, o que causará prejuízos a “todos os envolvidos: os fundos de investimentos, os bancos operadores, as empresas e o Governo Federal”.

Há um projeto tramitando na Câmara dos Deputados que prevê, entre outras condições, a redução de 40% do valor devido para as empresas que pagarem a dívida à vista e também desconto de 25% dela para pagamento parcelado em até 10 anos. Além disso, estabelece a conversão do saldo devedor em ações preferenciais nominativas. Segundo Carlos Prado, a renegociação permitirá a recomposição do Finor e o fim de uma novela que se arrasta há mais de 10 anos.

Dnocs

Promete o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o revigoramento do Dnocs e da Codevasf. Não há dúvida de que isso acontecerá. Tudo o que puder fazer pelo Nordeste o Governo Bolsonaro tentará fazê-lo. O Dnocs – vítima da interferência da má política e de maus políticos – ainda respira por aparelhos.

Telecom

Amanhã, a Mob Telecom (antiga Badynet) inaugura o novo centro de atendimento na Avenida Desembargador Moreira, 2120. A empresa cearense já atua em nove estados, incluindo o Pará.

Banana e água

Ontem, no início da tarde, Élcio Batista, chefe do Gabinete do governador Camilo Santana, reuniu-se com empresários do setor agropecuário, dos quais ouviu uma exposição – tecnologicamente ilustrada – sobre alguns problemas do setor, entre os quais dois foram destacados. O primeiro abordou a questão da proibição da pulverização aérea, que está – em alta velocidade – destruindo os bananais da região do Cariri, zona de atuação política do governador. Élcio Batista viu as folhas das bananeiras já amareladas pela sigatoka amarela. “Toda essa plantação está perdida pela ação da praga, que só pode ser combatida com pulverização aérea”, disse Edson Brok, que há vários anos produz e exporta banana para a Europa, cujas exigências fitossanitárias são rígidas.

A segunda questão foi a nova política de outorga de água em elaboração conjunta pelas secretarias de Recursos Hídricos (SRH) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). O secretário executivo de Agronegócio da Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, informou que dentro de poucos dias a nova política estará pronta. Ela deverá privilegiar os projetos que gerem mais emprego e consumam menos água na produção de alimentos. A agricultura irrigada, que hoje utiliza a tecnologia da micro aspersão, tem todas as chances de ser beneficiada. A fruticultura gera um emprego por cada hectare irrigado.

Élcio Batista disse que, com o resultado acordo Mercosul-União Europeia, o Ceará tem todas as chances de tornar-se uma referência nacional na produção agrícola. “Temos um dever de casa a cumprir no que tange ao meio ambiente”, disse ele, ouvindo imediatamente dos empresários a seguinte notícia: os alimentos produzidos e exportados pela agricultura do Ceará são rigorosamente fiscalizados pelos organismos certificadores e, principalmente, pelas autoridades sanitárias da Europa, EUA, Canadá, Rússia, Oriente Médio e Ásia, cuja população os consomem. E sugeriram que o Governo cearense garanta assistência técnica aos pequenos produtores, que precisam aprender a utilizar melhor os defensivos agrícolas.