Egídio Serpa: Fiec unida dará novo salto de qualidade

Na quase totalidade das federações das indústrias, há uma tradicional e perniciosa perpetuidade de seus presidentes, alguns dos quais, por praticarem malfeitos, foram recentemente presos pela PF. No Ceará, a Fiec faz o oposto, sendo exemplo de boa gestão e de periódica renovação de sua cúpula. E agora de forma consensual e aclamatória, fruto visível do modo como seu atual presidente, Beto Studart, conduziu a entidade pelos últimos cinco anos. Com sabedoria, ele pacificou a Fiec, transformando o processo de sua sucessão num evento de confraternização. Ricardo Cavalcante, que será aclamado presidente no dia 16 de maio, e Carlos Prado, seu vice-presidente, representam a continuidade desse novo tempo da Fiec. O primeiro, industrial da mineração, é homem do diálogo e de prestígio junto ao empresariado e ao Governo; o segundo, líder da agroindústria, é o conselheiro de luxo que toda corporação deve ter. A Fiec - em boas mãos - dará outro salto de qualidade.

Confidencial

Uma cláusula de confidencialidade impede a divulgação dos valores financeiros envolvidos na compra da Fri Ribe - fábrica de rações para animais da multinacional holandesa Nutreco, comprada pelo empresário cearense Cristiano Maia, localizada e em operação em Maracanaú. Fala-se que o negócio passou da casa dos R$ 20 milhões.

Cimento

Festa na Votorantim, que tem fábricas de cimento no Ceará - em Sobral e Pecém. O lucro da companhia, em 2018, foi de R$ 2 bilhões, bem superior aos R$ 810 milhões de 2017.

Autocontrole

Foi instalado no Ministério da Agricultura o Comitê Permanente de Autocontrole, sistema já instituído em várias cadeias produtivas do agronegócio. A ministra Tereza Cristina avisa: pagará caro a empresa que burlar o autocontrole.

Algodão

Brasil será, neste ano, o 2º maior exportador mundial de algodão. Exportará 2 milhões de toneladas. Só atrás dos EUA.

Uma boa notícia para

A Região Metropolitana de Fortaleza: os açudes que a abastecem - Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião - desde ontem acumulam 400 metros cúbicos. Volume suficiente para garantir água para a RMF até o fim deste ano. A previsão é que, se as boas chuvas continuarem, esse volume bata nos 500 mi

Opinião de industriais cearenses ouvida ontem na hora do almoço: os filhos do presidente Jair Bolsonaro ajudarão muito o Governo do seu pai se ficarem calados. A última declaração de Flávio Bolsonaro, o senador, foi um disparate contra o Hammas. Eles causam tanto problema, que a oposição tem preferido ficar calada no Congresso