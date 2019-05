Egídio Serpa - Fiec: pressão pela Previdência

Preocupado com o que chama de "insensibilidade da maioria dos políticos, que não enxergam a grande crise que ameaça o País", o presidente da Fiec, Beto Studart, diz à coluna que "é preciso manter a pressão sobre os governos estaduais para que "eles induzam seus deputados federais a correrem pelo apoiamento da reforma da Previdência, fundamental para o equilíbrio das contas públicas e para a restauração da dignidade da multidão de desempregados, que são hoje 13 milhões de pessoas". Studart lamenta que tenha sido deturpada, ao longo dos últimos 20 anos, a relação do Executivo com o Legislativo, mas elogia o esforço do presidente Bolsonaro, "que tenta interromper esse ciclo do toma lá, dá cá, para o bem do Brasil. A antiga relação era perniciosa e teria de acabar. É uma tarefa difícil, mas é possível. Acho que é fundamental apoiar o presidente Bolsonaro nesse esforço".

Melão na China

Ontem, em Pequim, Brasil e China acertaram um cronograma para viabilizar a exportação de melão brasileiro - o do Ceará no meio - para o mercado chinês. Autoridades da China desconfiam de que o melão nordestino tem a Mosca do Mediterrâneo. O Ministério da Agricultura brasileiro e a Abrafrutas negam essa possibilidade. Os dois lados trocarão informações técnicas nos próximos meses. Os EUA e o Chile, com rígida legislação fitossanitária, importam o melão nordestino. Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas e CEO da Agrícola Famosa, que tem fazenda de produção de melão em Icapuí, retorna hoje da China, onde participou das reuniões integrando a missão chefiada pela ministra Tereza Cristina.

Sorgo

Na Fazenda Terra Nova, da empresa Agrícola Famosa, em Quixeré, prossegue a colheita das 30 mil toneladas de sorgo cultivado em sequeiro numa área de 600 hectares em parceria com o pecuarista Célio Martins e a Betânia Lácteos. Todo o sorgo está sendo ensilado para comercialização a partir de setembro. Ele alimentará os principais rebanhos bovinos leiteiros da região jaguaribana, cuja produção se manterá estável. A colheita do sorgo terminará no fim deste mês, quando se iniciará a preparação do solo para o plantio da próxima safra de melão da Agrícola Famosa.Cuja colheita será em agosto.