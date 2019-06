Egídio Serpa - Fiec: Bolsonaro está certo

De tédio a política brasileira não pode reclamar. Emoções fortes - e quase diárias - não faltam. Nesta segunda-feira, o presidente Bolsonaro deve emocionar a Bolsa de Valores e o mercado cambial, ambos surpreendidos ontem com a decisão do economista Joaquim Levy de demitir-se da presidência do BNDES. Levy não tinha outra alternativa: com todas as letras, Bolsonaro dissera, no sábado, que ele estava com a cabeça a prêmio. Desde que assumira, Levy recusava-se a seguir a orientação presidencial, que rejeita a presença de pessoas ligadas ao PT nos quadros dirigentes do BNDES e de qualquer estatal. E mais: Levy também se recusava a devolver ao Tesouro Nacional a montanha de dinheiro que o BNDES lhe emprestara nos governos do PT para o financiamento de empresas amigas, como a JBS. "Bolsonaro está certo", disse à coluna o presidente da Fiec, Beto Studart, adiantando: "O Governo dele é de direita e não pode permitir que pessoas de esquerda sigam na direção de universidades e do sistema bancário. Esta é a mensagem que o presidente Bolsonaro quer passar para a maioria da sociedade que o elegeu. Pessoas que fizeram parte dos governos petistas não podem integrar a nova administração federal". O vice-presidente eleito da Fiec, Carlos Prado, foi na mesma linha: "Nosso presidente (Bolsonaro) não é um diplomata, mas é um cumpridor de promessas. Quer pessoas compromissadas com o discurso da campanha. Com forte carga emocional, acaba de dar um aviso à equipe: quem não cumpre, sai. Nas últimas pesquisas, (Bolsonaro) parou de cair. É o povo dando conta de que ele está no caminho correto". O tempo dirá.

Licenciamento

O secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno: foram ampliados todos os prazos de validade das licenças ambientais. Além disso, a Portaria 104/2019, da Semace, estabelece a possibilidade de dispensa de vistoria quando a área puder ser vistoriada por meio da geotecnologia. O secretário Artur Bruno afirma que essas providências fazem parte de um pacote da Semace, cuja direção quer desburocratizar as rotinas do pós-licenciamento.

Embrapa

João Pratagil, que coordenou o seminário sobre a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), um dos pontos altos da recente Pecnordeste, foi designado pelo comando nacional da Embrapa para implantá-la na região Nordeste. Pratagil é um dos melhores pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical - ele participou das pesquisas que resultaram no cajueiro anão precoce. Para enfrentar e vencer o processo de desertificação que já avança em algumas áreas nordestinas, a Embrapa considera que a melhor saída será pela implementação da ILPF.

Flor e fruta

Amanhã, das 9 às 11 horas, na Rua Tibúrcio Cavalcante, 736, a representação brasileira da Produce Marketing Association (PMA), entidade criada nos EUA em 1949 e que reúne a comunidade global da horticultura e floricultura, promoverá reunião com produtores de frutas, legumes e hortaliças e supermercadistas do Nordeste. Giampaolo Busso, presidente da PMA Brasil, estará presente. A PMA tem 2.800 empresas associadas, entre elas a cearense Itaueira Agropecuária, e 46 mil compradores e fornecedores em 55 países.

Quando?

Um dia, não se sabe quando, a estrada das placas, no Pecém, com apenas oito quilômetros de extensão, será concluída. Por enquanto, a construção está novamente paralisada.