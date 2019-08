Egídio Serpa: Estradas e ZPE são problemas

Cresceram pouco, mas cresceram em julho as exportações cearenses de blocos e chapas de granito. Elas alcançaram US$ 3,16 milhões, segundo informa Carlos Rubens Alencar, ex-presidente do Sindicato da Indústria de Extração Mineral do Ceará. Ele acrescenta que estão sendo feitos mais investimentos em pesquisa e extração, o que atraiu para cá três grandes grupos empresariais do Sudeste, os quais "já investem forte no Estado". Um desses grupos - o Qualitá, de São Paulo - adquiriu três jazidas na região Norte do Ceará nas quais começou a investir.

No próximo mês de novembro, no Centro de Eventos, a mineração do Ceará estará reunida na V Fortaleza Brazil Stone Fair, maior feira da cadeia produtiva do setor. O evento já faz parte do calendário nacional e internacional da mineração - estrangeiros estarão de novo presentes à feira.

Há um problema: a infraestrutura de transporte. As rodovias federais e estaduais, na geografia cearense, estão em péssimas condições, prejudicando o transporte desde as minas até as indústrias beneficiadoras e também para o Porto do Pecém, cuja estrada de acesso é hoje uma via crúcis para os transportadores.

Mas outro problema persiste, como revela Carlos Rubens: "Quase todas as indústrias (várias do Espírito Santo) que, em 2016, manifestaram interesse em instalar-se na ZPE Ceará, no Pecém, desistiram do negócio". Causa: até agora a CIPP S/A não conseguiu homologar o terreno de expansão da ZPE nem suas condições operacionais de alfandegamento. Com tantas idas e vindas assim, o empresário aborígene sente-se inseguro para fazer o invesyimento.

Mandioca

Um engenheiro agrônomo contou à coluna que a Ambev poderá ter problemas para a continuidade do seu projeto de produzir no Ceará - como já produz - a "Legítima", cerveja feita da mandioca, um arbusto da família das euforbiáceas, rico em amido. "O Ceará não é autossuficiente na produção de mandioca, cujo maior produtor é o Paraná. Diante disso, a Ambev teria de trazer matéria-prima de outros estados". Memória: a fábrica de biodiesel da Petrobras em Quixadá não vingou: o Ceará também produz pouca mamona.

Previdência

Estados e municípios só têm uma saída para o seu rombo previdenciário: o Senado incluí-los na Nova Previdência.