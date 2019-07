Egídio Serpa: Espanhóis querem mais atum do Ceará

Empresa espanhola com unidade industrial em São Gonçalo do Amarante, no litoral Norte do Ceará, a Crusoé Foods - que beneficia e comercializa atum capturado na costa cearense - mantém entendimentos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a ampliação do seu negócio aqui. Os espanhóis pretendem ampliar seu complexo de São Gonçalo, que ganharia - se as conversações tiverem êxito - uma fábrica de embalagens para o atum e outra de farinha de peixe. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, concorda, mas exige contrapartidas. Por exemplo; a presença de barcos atuneiros modernos, dotados de sonar e câmara frigorífica, capazes de quadruplicar a produção atual, que é de 1 mil tonelada/mês, um volume ridículo, mas explicado pelo uso de pequenos barcos de madeira, construídos artesanalmente na areia da praia de São Gonçalo. Atenção: os espanhóis aguardam a aprovação da reforma da Previdência para decidir.

Sombreamento

Tem e mantém o Governo do Ceará três universidades - a Uece, a Urca (Regional do Cariri) e a Uva (Vale do Acaraú). A primeira, mais antiga, expandiu-se e criou alguns "campi" no interior cearense. Essa expansão começa, porém, a provocar o que tecnicamente se chama de zona de sombreamento. A Universidade Regional do Cariri - a Urca - já se sente incomodada pela presença da Uece em municípios de sua área de atuação. Esta coluna ouviu comentários de que a Urca poderia já estar fazendo, na sua geografia, o que faz a Uece. "Isso é um desperdício de recursos humanos, financeiros e materiais, além de uma clara e lamentável ausência de planejamento estratégico", comentou um empresário com negócios em Iguatu, no Centro-Sul do Estado.

Quanto custará?

Nos gabinetes da Secretaria de Recursos Hídricos, habita a certeza de que as águas do Projeto S. Francisco chegarão ao Ceará até dezembro. Há a incerteza quanto ao preço da água - fala-se em até R$ 3 por metro cúbico, algo inviável para humanos, animais, máquinas e agricultura irrigada.

Vergonha

Quase intransitável o trecho da BR-222 ao Porto do Pecém.

Já estão no azul as contas da ZPE do Ceará, empresa abrigada sob o guarda-chuva da CIPP S/A, que administra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Houve extinção de diretorias e corte de despesas. A CIPP, por sua vez, também opera no modo superavitário, para gáudio do seu sócio - Porto de Roterdã.

Contra os interesses do País, mas a favor de seus planos de conquistar o poder em 2020, o PDT e o PT, além do PSB, declaradamente, posicionaram-se contra a reforma da Previdência. É lamentável que os políticos brasileiros sejam o que são - oportunistas, com as raras exceções que confirmam a regra. Dá pena, muita pena.