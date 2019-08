Egídio Serpa : Esmaltec chega à amazônia

Empresa líder do mercado brasileiro de fogões e geláguas, a cearense Esmaltec, integrante do Grupo Edson Queiroz, participa desde ontem e até domingo da Yes Showroom Belém 2019, maior feira de móveis e eletrodomésticos da região Norte do País. O evento, que se realiza no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, na capital paraense, expõe produtos de algumas das maiores indústrias do País. A Esmaltec e seus produtos - incluindo sua nova linha de fogões e geláguas - têm ampliado presença no mercado nortista, já presente nas maiores redes varejistas do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Tocantins.

Amazônia

Para conhecimento dos leitores: Xico Graziano é agrônomo, mestre em Economia Agrária pela USP e doutor em Administração pela FGV/SP. Foi presidente do Incra e também secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Ele estuda, escreve e faz palestras sobre agricultura e meio ambiente. Graziano está dizendo que há duas Amazônias - a legal e a natural.

A natural é o Bioma Amazônia, com 6,9 milhões de km² espalhados por 9 países. No Brasil, esse bioma cobre 4,2 milhões de km²- o equivalente a 60,8% de sua área total, representando 49,4% do território brasileiro. Já a Amazônia legal, definida em 1966, abrange 9 estados (AM, PA, MT, AC, RO, RR, Amapá e parte de TO e do MA). Representa 80% da Amazônia natural.

"Quando o Inpe divulga dados do desmatamento na Amazônia, normalmente refere-se ao território da Amazônia legal, que engloba o bioma Cerrado, e são estas áreas as mais intensamente exploradas para a produção agropecuária; Rondonópolis é um exemplo".

Previdência

Relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati está a dizer que, para "completar o bom trabalho feito pela Câmara dos Deputados", estados devem ser incluídos nela. É o que ele proporá em uma PEC paralela.

Centenário

Há uma boa expectativa em torno do livro que contará a história dos 100 anos do Centro Industrial do Ceará (CIC). Ele terá depoimentos dos seus ex-presidentes, entre os quais Tasso Jereissati, Amarílio Macedo, Assis Machado e Jorge Parente. E também os de Beto Studart, Ricardo Cavalcante e Carlos Prado.