Egídio Serpa - energia rural: mais um prazo

Informa a Enel Distribuição Ceará em mensagem enviada a esta coluna: o prazo para recadastramento do produtor rural - consumidor de energia elétrica beneficiado pela isenção do ICMS - só terminará no dia 31 de maio. Para o recadastramento, o produtor deve procurar uma das lojas de atendimento da Enel, onde entregará o formulário recebido no seu endereço - que é a unidade consumidora - e mais o seu registro ou cadastro junto à Secretaria da Fazenda, aos institutos, à Faec ou aos sindicatos rurais listados no próprio formulário. A Enel faz questão de ratificar que, caso o produtor rural não atualize o cadastro no prazo estabelecido, continuará beneficiado pela tarifa rural, "mas o faturamento (ou seja, a sua conta de luz) virá com a cobrança do ICMS, conforme é determinado pelas leis do Estado do Ceará". Este é um problema que, muito certamente, se entenderá para além do 31 de maio.

Frete

Empresários dos diferentes setores do agronegócio na região Nordeste estão, por meio dos ministérios da Agricultura e da Economia, pressionando o Governo Federal no sentido de que se reduza o que se chama de "frete rodoviário de retorno". É assim: o caminhoneiro vem do Sul e Sudeste com carga para o Nordeste, cobrando um frete que hoje é 40% mais caro do que o de antes da greve de maio de 2018. Para não fazer a viagem de volta com o caminhão vazio, ele cobrava - antes da greve - até 50% menos; hoje, esse frete de retorno não tem desconto. Para evitar o prejuízo, algumas empresas nordestinas - as cearenses no meio - do agronegócio e também da indústria decidiram ter sua própria frota de caminhões. Outras foram além: optaram pela cabotagem.

Quem será?

Hoje ou amanhã, o Legislativo estadual aprovará a criação da Superintendência de Obras Públicas, que juntará o DER e o DAE com um orçamento de fazer inveja. E quem será o superintendente? Se for mesmo o engenheiro Quintino Vieira, como se especula, será mais uma vitória de Cid Gomes. Vieira integra hoje a cúpula da Casa Civil.

Leiteiros

Alô, pecuaristas! O Ministério da Agricultura baixou a Instrução nº 6, que estabelece "boas práticas leiteiras para fins de uso racional da fauna". Traduzindo: os torneios leiteiros, muito comuns em exposições agropecuárias - incluindo as do Ceará - terão, a partir de agora, regras rígidas para evitar "prejuízo aos animais e concorrência desleal entre produtores de genética".

Exportando

César Reis, diretor de exportação do grupo M. Dias Branco, informa que as vendas da companhia para o exterior, em 2018, cresceram 48% em comparação com as de 2017. Ele adianta que as exportações seguem crescendo neste ano. E, por fim, confirma que, em parceria com a Apex, a empresa terá estande próprio na 35ª APAS Show, maior feira latino-americana do varejo supermercadista, que se realizará a partir de segunda-feira, 6, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo.

Magazine luiza

Menos de 48 horas depois de confirmar a compra da Netshoes, o Magazine Luiza - com várias lojas no Ceará - anunciou a compra da rede de 70 lojas do Armazém Paraíba, maior varejista do Norte do País. A logomarca do Magazine Luiza - que tem foco no e-commerce e também nas lojas físicas - já está substituindo a do Armazém Paraíba no PA, MA e PI. Negócio de R$ 200 milhões.

Energia solar

A empresa cearense de consultoria Inova Energy, que prestou assessoria à Proton Energy, acaba de iniciar a operação comercial do seu novo complexo de geração de energia fotovoltaica construído nas cidades paraibanas de Malta e Condado. Esse parque de energia solar tem 192.528 painéis distribuídos em 120 hectares. A potência instalada é de 54,4 MW. Do jeito que vai, daqui a 10 anos a água das barragens da Chesf servirá para abastecer a população das cidades e para a produção de alimentos via agricultura irrigada. Em tempo: o Ceará já foi o maior gerador nacional de energia solar e eólica. Não é mais. Perde para os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí.