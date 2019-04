Egídio Serpa: Energia rural - conta poderá aumentar 60%

Termina nesta terça-feira o prazo estabelecido pelo Governo do Ceará para o cadastramento dos produtores rurais junto à Enel, distribuidora de energia elétrica na geografia deste Estado. Esta coluna pode informar que, até ontem, só 30% dos produtores rurais haviam tomado essa providência. A partir de amanhã, 1º de maio, o não cadastrado deixará de ser consumidor de energia rural - com isenção de ICMS - e passará a ser um consumidor urbano, o que significará, na prática, o seguinte: sua conta de luz poderá vir, no próximo mês, com um aumento superior a 60%. Mas, neste momento, a Secretaria da Fazenda, preocupada com a repercussão econômica, social e política que causará essa majoração, estuda com a Enel a possibilidade de ampliar em mais 90 dias o prazo para o cadastramento.

Fusão

Uma fonte da construção pesada revelou à coluna que o engenheiro Quintino Vieira é o nome mais provável para ocupar a novíssima Superintendência de Obras Públicas, que juntará o Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) e o Departamento Estadual de Rodovias (DER) - ontem, a Assembleia Legislativa apreciava a proposta do governador Camilo Santana neste sentido. O governador, que retorna hoje da China, dará a palavra final sobre o escolhido.

Beira-mar

Moacir Maia, porta-voz do prefeito de Fortaleza, garante que as obras de reurbanização da Avenida Beira-Mar estão com o cronograma adiantado. O prazo para a sua execução é de dois anos. Donos de hotéis, restaurantes, bares e os residentes na avenida têm opinião bem diferente.

Calibragem

Que esperar do PR, cuja eminência parda é Waldemar da Costa Neto, investigado, denunciado, julgado e condenado a oito anos de prisão por corrupção? Envolvido até o pescoço no Mensalão e na Operação Lava Jato, ele e seu partido - que tem a presidência da Comissão Especial da Câmara dos Deputados onde tramita a reforma da Previdência - chantageiam o Governo. O presidente da Comissão, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), disse: a reforma é necessária, mas precisa ser "calibrada". De calibragem o pessoal do PR entende.

Sexta-feira, 3, a seção cearense do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (Ibef) receberá a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente da PMF, Águeda Muniz, nome que surge para eleição municipal de 2020. Ela falará às 7h30min no auditório do BS Design sobre o ambiente de negócios nesta Capital

Sempre o governo esteve no cangote de quem produz no Brasil - palavras do presidente Bolsonaro. Pois bem: por causa disso, os empresários enfrentam um dilema: encarar a dificuldade ou pagar pela facilidade. Isto pode acabar hoje: Bolsonaro anunciará pacote de medidas de simplificação da relação do produtor com o Governo.