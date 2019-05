Egídio Serpa - Energia rural: a divergência

Afinal, quando se entenderão a Secretaria da Fazenda e a Enel Distribuição Ceará sobre o prazo final para o recadastramento dos produtores rurais que gozam de uma tarifa subsidiada de energia elétrica? Para a Sefaz, esse prazo terminou no último dia 30 de abril, data em que os não recadastrados passaram a ser castigados com um aumento de até 60% - ou mais - em sua conta mensal de energia, que será agora emitida com a cobrança do ICMS. Para a Enel, o recadastramento só terminará no dia 31 deste mês de maio. Invadindo a grande área dessa divergência, a Federação da Agricultura (Faec), liderada por Flávio Sabóya, propõe que o recadastramento se prolongue até o dia 31 de dezembro, daqui a oito meses. Será necessário todo esse tempo para resolver a questão? O impasse prossegue, deixando em polvorosa 150 mil produtores rurais - médios e grandes no meio - que ainda não se recadastraram. Para quem enfrenta há sete anos a baixa pluviometria, uma conta de luz mais cara será como a tortura.

Supermercados

Começa hoje em São Paulo a Apas 2019 - maior feira latino-americana do varejo supermercadista. Empresas cearenses estão lá, expondo seus produtos. Entre elas, a Itaueira Agropecuária com seus melões, melancias, pimentões coloridos e mel de abelha com a marca Rei, e M. Dias Branco, com sua extensa linha de massas e biscoitos.

De olho

Severino Neto disse a um magistrado que ele e sua rede Mercadinho São Luiz olham com interesse para a esquina da Avenida Santos Dumont com a Rua Joaquim Nabuco, onde está fechando uma loja do Walmart com bandeira Bompreço. Na Santos Dumont, o São Luiz já tem dois grandes e modernos supermercados. Mas olhando, com o mesmo interesse, para o mesmo endereço, há outra rede supermercadista cearense e outra - nacional - de farmácias.

Leite

Atenção! Uma fonte do Ministério da Agricultura revela à coluna: a ministra Tereza Cristina e seu colega da Economia, Paulo Guedes, estudam a possibilidade de extinguir os tributos federais incidentes sobre os insumos da cadeia produtiva do leite - ração e equipamentos como ordenhadeira e maquinário. Os dois ministérios querem aumentar a produtividade do setor de lácteos.

Previdência

Empresa de consultoria financeira, com vários clientes aqui, a Conceito Investimentos promoverá de 9 a 14 deste mês, em seu escritório de Fortaleza, curso sobre Fundos de Investimento e Previdência. Ministrado por Rosana Ventura, especialista em finanças, o curso abordará a análise de risco e de retorno de cada tipo de aplicação e o conhecimento para que o participante monte uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil.

Um conselho

Do saudoso Steve Jobs, fundador da Apple: "Não ensine seus filhos a serem ricos. Eduque-os para serem felizes. Então, quando eles crescerem, saberão o valor das coisas e não o seu preço".

Moleiros

Renovaram a parceria o Senai-Ceará e os três moinhos de trigo de Fortaleza - Grande Moinho Cearense, do Grupo Jereissati; Moinho M. Dias Branco e Moinho Fortaleza, do Grupo J. Macedo. O Senai manterá - com o apoio dos três grupos - o curso de moleiros, do qual tem saído profissionais que contribuem para a alta qualidade da farinha de trigo aqui produzida.

Ciência

"Não há nenhum estudo científico nacional ou internacional que relacione o trabalho no campo - ou ingerir alimentos produzidos pela agricultura convencional - a qualquer tipo de câncer", afirma o professor e toxicologista paranaense Angelo Trapé.

Avicultura

De 2025 em diante será bem diferente a produção de ovos no Brasil. Hoje, as granjas prendem as galinhas em pequenas gaiolas que quase não têm espaço para caminhar ou para um curto voo. Granjas do Sul do País já se anteciparam e criaram galpões nos quais as poedeiras ficam livres para comer e beber água (sem que seus bicos sejam serrados). A produção e a produtividade aumentaram, mas, por outro lado, os custos também.