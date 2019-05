Egídio Serpa: Embrapa pesquisará se trigo dá no ceará

Técnicos da Embrapa Trigo, com sede na cidade gaúcha de Passo Fundo, iniciarão, no segundo semestre deste ano, experimentos de cultivo de trigo no Ceará. O secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado, Sílvio Carlos Ribeiro, revelou à coluna que esses experimentos serão feitos com três variedades adaptáveis às condições cearenses de solo e clima e se desenvolverão em áreas dos municípios de Ibiapina, na Chapada da Ibiapaba, e Quixeré, na Chapada do Apodi, onde essas condições são propícias para a triticultura e muito semelhantes às do cerrado do Centro-Oeste do País, onde grandes empresas já plantam e colhem trigo.

Um plano

Hoje, em Brasília, o Ministério da Agricultura promove a primeira reunião do Comitê Central de Coordenação do Plano de Ação para o Nordeste - um projeto prioritário que terá como foco oito microrregiões, entre as quais a do Baixo Jaguaribe, no Ceará. A ministra Tereza Cristina, que já fez três viagens à região, fará nova visita em julho. A Embrapa terá protagonismo na elaboração desse Plano de Ação.

Cearenses

Sexta-feira, 24, autoridades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico reunir-se-ão com o empresário Severino Ramalho Neto, dono da rede Mercadinhos São Luiz e um dos líderes do setor supermercadista do Ceará. Tratarão de um projeto conjunto que pretende dar nova e maior visibilidade aos produtos do agronegócio cearense - frutas, lácteos e camarão incluídos - nas gôndolas dos supermercados. A ideia é ótima e conta com a simpatia dos supermercadistas.

Cerveja

Está nascendo o projeto de produção da cerveja cearense, feita de mandioca cultivada na geografia do município de Salitre. É só o que esta coluna pode antecipar, com um detalhe importante: a Ambev faz parte desse projeto.

Pergunta

Para onde vai o Brasil? Para o paraíso ou para o abismo?

Informa a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi): as reservas dos planos de previdência privada aberta totalizaram R$ 857,9 bi no primeiro trimestre de 2019 - 10% a mais em relação a igual período de 2018. O VGBL fechou o período respondendo por 77,9% das reservas. O PGBL, 11,8%

Esta é uma semana de alta importância para o País. O Congresso pode rejeitar a MP que reduziu o tamanho da máquina do Governo da União. Por causa do Centrão, que segue chantageando o Governo, em vez dos atuais 22 ministérios, poderão voltar os 29 anteriores, com seus milhares de cargos comissionados. Brasil difícil!