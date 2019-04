Egídio Serpa: Dias Branco faz um quartel para a PM

Recém-chegados de uma viagem de 10 dias à China, Ivens Dias Branco Júnior, CEO do Grupo M. Dias Branco, e Geraldo Luciano Matos Júnior, vice-presidente de Investimentos da companhia, encantaram-se com o avanço da tecnologia digital naquele País de 1,4 bilhão de habitantes. Na China, onde o reconhecimento facial já é corriqueiro, 60% dos pagamentos são feitos hoje por meio de aplicativos instalados nos telefones celulares, a coqueluche dos chineses. A propósito: a família Dias Branco, depois de construir e doar ao Governo do Estado uma moderna Escola de Gastronomia que já formou mais de 500 profissionais para o setor - investe neste momento R$ 17 milhões na construção de um edifício que abrigará - na área da Praia do Futuro - um Batalhão da Polícia Militar que contará com equipamentos de última tecnologia.

Algodão

Tradicional produtor cearense de algodão, o agricultor Francisco José da Cunha, o Francimar, recebeu quarta-feira, 24, em Brasília, homenagem da Embrapa que celebrou 46 anos de atividades. Francimar lidera, em Quixeramobim, um grupo de pequenos agricultores que, juntos, produzem, anualmente, 10 mil arrobas de algodão, independentemente do bicudo, da falta de incentivo do Governo ou de crédito bancário. Para isso, além da perspicácia, usam tecnologia própria, criada e desenvolvida pelo "seu" Francimar.

Burocracia

Segue ruim o ambiente de negócios no Brasil, onde o excesso de burocracia consome até 60 dias para a abertura de uma empresa. Remando contra essa maré, o Centro Industrial do Ceará (CIC), incentivado pela Fiec, recolhe sugestões de empresários da indústria no sentido de reduzir ao mínimo esse cipoal burocrático que, na área do serviço púbico, cria dificuldades para a venda de facilidades.

Camarão

Jorge Seif, secretário de Pesca do Ministério da Agricultura, visitou ontem, pessoalmente, a fazenda Potiporã, no vizinho RN, a maior produtora de camarão do País. Cristiano Maia, dono da Potiporã, disse à coluna que Seif ficou bem impressionado com a fazenda e com o seu laboratório científico.

Um case do varejo

Nordestino, o Centro Fashion - maior shopping popular do Ceará, com espaço para quase 8 mil boxes - celebra hoje seus primeiros dois anos de atividade. O Empreendimento do Grupo Marquise atrai clientes de vários estados que compram lá roupas de alta qualidade por preços bem mais baixos.

Quem está contra a reforma da Previdência? Resposta: todo o pessoal do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, que têm os mais altos vencimentos e os mais privilegiados proventos de aposentadorias do País. A reforma, infelizmente, manterá esses privilégios de hoje, também chamados de "direitos adquiridos".