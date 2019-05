Egídio Serpa: Deputados federais de costas para o país

Piora a situação financeira do Governo da União. No próximo mês de setembro, - ou seja, daqui a quatro meses - faltará dinheiro para pagar benefícios a idosos e carentes do INSS. No Parlamento, tramita um projeto de lei que autoriza o Governo a emitir R$ 248 bilhões em títulos do Tesouro Nacional necessários para cobrir o rombo, mas seu relator, o deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, já se manifestou contra, alegando a "regra de ouro", que proíbe emissão de títulos do Tesouro para honrar despesas correntes. Rocha deve fazer parte do time que quer jogar gasolina para apagar o incêndio da crise. Parece haver um pacto da oposição com o Centrão pela inviabilização do Governo e pelo consequente impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Será que seremos mais uma Venezuela, para onde caminha também a Argentina? Num ambiente assim, quem ousa investir? Os políticos, de quem tanto se esperava, estão de costas para o interesse nacional.

Bairrismo

Só a política explica: um pernambucano, Rodrigo Bourbon, graduado em administração, é o novo superintendente do BNB no Ceará. Como os pernambucanos receberiam um cearense na Superintendência do BNB em Recife?

Da pesada

Segundo o Observatório da Indústria da Fiec, a construção pesada representa hoje 7% do PIB do Ceará, gerando R$ 8,5 bilhões ao ano para a economia estadual. A propósito: Dinalvo Diniz foi reeleito e tomará posse segunda-feira, 6, de um novo mandato de presidente do Sindicato da Construção Pesada (Sincope-CE).

Cinco minutos

Promete a Junta Comercial do Estado do Ceará: a partir de terça-feira, 7, um processo de abertura de empresa será registrado em apenas cinco minutos. Tudo pelo meio digital. Mas só se todos os dados estiverem preenchidos corretamente.

Mudou

Lembram-se da Odebrecht? Ela agora atende pela sigla OEC.

Uniram-se o Senai do Ceará e o do Rio Grande do Sul. Juntos, desenvolveram com sucesso um projeto de inovação tecnológico na área química para o qual pediram o registro de patente junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Paulo André Holanda, que dirige o Senai-CE, louva o talento dos seus técnicos.

Está contra a nova Previdência a maioria da bancada cearense na Câmara dos Deputados, o que já preocupa os dirigentes de entidades empresariais, que farão um esforço no sentido de reverter essa tendência. Fiec, Fecomércio, CDL e FCDL tentarão convencer os parlamentares sobre a importância da reforma.