Egídio Serpa: Deputados estaduais conhecem a verdade

Deputados estaduais cearenses - de vários partidos - começaram a interessar-se pela agropecuária do Estado, buscando, nas fontes primárias públicas e privadas, maiores e melhores informações sobre o que são, o que fazem e o que pretendem fazer as empresas organizadas desse dinâmico setor da economia. Esta coluna ouviu quatro desses parlamentares que reconheceram sua completa desinformação a respeito da fruticultura, floricultura, carcinicultura, tilapicultura, pecuária e agricultura irrigada, áreas em que o Ceará avança sob todos os pontos de vista, incluindo o tecnológico e o ambiental. Agora bem informados, depois de reuniões com empresários dos setores do agronegócio, eles pretendem, na Assembleia Legislativa, fazer o contraponto a iniciativas que, lastreadas em argumentos claramente ideológicos, tentam inviabilizar projetos agropecuários em diferentes regiões cearenses. Os deputados agora já sabem, por exemplo, que a pulverização aérea -proibida em dezembro neste Estado - é a melhor opção para a bananicultura (o Ceará é grande produtor de banana). E com uma vantagem: enquanto na Costa Rica - que abastece de banana nanica os EUA e a Europa - são feitas até duas pulverizações por semana, aqui no Ceará - quando isso era permitido - eram feitas duas aplicações por ano. Por ano! E já sabem, também, que no Japão, campeão da longevidade humana, são utilizados 11,75 quilos de defensivos agrícolas por hectare, na Holanda são 4,69 quilos, na França são 2,40 quilos e no Brasil apenas 1,16 quilo. E já sabem, ainda, que a Dinamarca usa 76,8% do seu território para a produção agropecuária, a Irlanda usa 74,7%, a Holanda 66,2%, a Alemanha 56,9%, enquanto o Brasil só utiliza7,6%.

Serviços

Presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Ceará, Fabiano Barreira foi nomeado membro titular da Câmara Brasileira de Serviços da Confederação Nacional do Comércio. Para sua suplência foi designado o diretor-secretário do Seacec, Luiz Fernando Monteiro Bittencourt.

Camarão

Articula-se a Secretaria da Fazenda do Ceará com suas congêneres dos demais estados nordestinos no sentido de impor uma alíquota de ICMS sobre a comercialização do camarão, que hoje é isenta. O fisco quer recolher 8%, mas há tratativas no sentido de que seja fixada uma alíquota de 2%.

Eduardo Diogo, agora diretor financeiro do Sebrae nacional, acompanhado do diretor técnico do órgão no Ceará, Alci Porto, reuniu-se no fim de semana com o presidente eleito da Fiec, Ricardo Cavalcante. Diogo ouviu de Cavalcante notícias muito boas sobre resultados da parceria do Sebrae com a Federação das Indústrias

Apostem no Paraguai, vizinho brasileiro do Mercosul. Sua economia cresce 5% ao ano. É que os políticos de lá decidiram consertar o País. Os daqui só aceitam fazer o mesmo se o Governo lhes der, em troca, cargos importantes nos ministérios e verbas de emendas parlamentares.