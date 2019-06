Egídio Serpa: Cultivar mandioca é negócio promissor

Zuza de Oliveira, agrônomo e consultor em agropecuária, chama a atenção para uma nova e promissora atividade econômica que surge no Ceará: o cultivo da mandioca, da qual já se faz cerveja de excelente qualidade. Aqui - ele informa - a produtividade da mandioca ainda é franciscana: só oito toneladas por hectare, muito pequena diante das 30 toneladas por hectare colhidas no Paraná. Se toda a mandioca cultivada na geografia cearense fosse utilizada só para a produção de farinha, atenderia apenas a 20% da demanda. Por isto, 80% da farinha consumida no Ceará vêm de outros estados. "Há, pois, um mercado aberto para quem procura uma boa atividade econômica para investir", assegura Zuza de Oliveira, na opinião de quem a chance é ótima para a agricultura familiar cearense. "Se houver assistência técnica, nossa produtividade saltará, no curto prazo, para 15 toneladas por hectare. A mandioca é resistente à seca, e este é um dado que faz a diferença. Experimentos feitos em Pacajus - dirigidos por Itamar Lemos, diretor técnico da Ematerce - alcançaram uma produtividade de 20 toneladas", revela Zuza. Mas ele mesmo adverte: há um gargalo: "Os produtores que já cultivam mandioca só querem plantar cinco mil plantas por hectare, quando a boa prática agrícola aconselha o plantio de 10 mil plantas". A Ambev espera que a produção cearense de mandioca cresça - e cresça logo.

Ganha o Ceará

Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo de Energia da Fiec, revela: dos R$ 2,4 bilhões que a Casa dos Ventos - do cearense Mário Araripe - empregará num gigantesco parque de energia eólica no vizinho Rio Grande do Norte, com potência de 445 MW, R$ 1,5 bilhão serão investidos no Ceará. É aqui que está sediada - em Aquiraz - a fábrica da dinamarquesa Vestas que produzirá as 106 turbinas geradoras e suas naceles e pás.

Hospital

Foi renovado com o Nível 3 - o mais alto - o Certificado de Acreditação do Hospital Waldemar de Alcântara. O documento foi emitido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O hospital é administrado pelo Instituto de Saúde de Gestão Hospital (ISGH). A ONA não avaliou, porém, o nível de satisfação da população atendida pelo estabelecimento, que se localiza no bairro de Messejana e pertence à rede hospitalar do Governo do Estado do Ceará.

Há três anos, o índice de inadimplência das micro e pequenas empresas do País era insignificante, de tão baixo. Hoje, elas respondem por cerca de 95% do total das empresas em situação de inadimplência, segundo informa o Serasa Experian. É consequência da grave crise econômica que mantém 13 milhões de desempregados.

Nos últimos dois anos o Dnocs perdeu 250 técnicos de nível superior e não há perspectiva de concurso para a reposição do seu quadro de pessoal. Por esta e outras razões, foi criada a Frente Cearense de Defesa do Dnocs, da qual fazem parte BNB, Sebrae e Faec, cujo presidente, Flávio Sabóya, foi o autor da ideia.