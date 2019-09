Egídio Serpa: Cipp tranquiliza a CSP

Rápida no gatilho, a Cipp S/A, empresa que administra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, transmitiu a esta coluna uma nota - mirando sua maior cliente, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) - com as seguintes informações: todas as suas operações estão de acordo com o mais alto padrão de logística portuária; o Píer 1 do Porto do Pecém está destinado à operação de granéis sólidos por atender satisfatoriamente a atual demanda de descarga de carvão mineral e minério de ferro; o Cipp também disponibiliza o TMUT à CSP para a descarga desses insumos com o objetivo de sempre otimizar suas operações; de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), os serviços de restauração e duplicação da CE-155 (no trecho da BR-116 até o Porto) "estão em fase de preparação técnica" para início das obras ainda no corrente mês de setembro com prazo de conclusão previsto para o segundo semestre de 2020; a CE-576 ("estrada das placas") e a nova ponte de acesso ao Porto já estão prontas e devem ser liberadas, "em breve", para operação. O Complexo Industrial e Portuário do Pecém reafirma, portanto, seu total compromisso em atender com plena eficiência todos os seus clientes.

Na sexta-feira, 6, esta coluna revelou que as relações da CSP com a Cipp S/A poderiam estar melhores. Uma fonte da companhia disse a esta coluna que a siderúrgica teria maior ganho de produtividade se operasse sozinha um dos berços de descarga de minério e carvão, se já estivesse toda pronta a "estrada das placas" e se a CE-155 não estivesse, ainda, na lamentável situação de quase destruição. Nada que o entendimento não resolva.

Embalagens

Quinta-feira, 12, Jairo Lorenzatto, sócio e diretor presidente da WestRock Brasil, anunciará investimentos para a ampliação de sua fábrica de Pacajus, que produz papel e embalagens de papelão. É a primeira reação do setor da indústria de embalagens depois que esta coluna anunciou, em primeira mão, a decisão da Klabin S/A de investir R$ 500 milhões na construção, em Horizonte, de uma gigantesca fábrica de embalagens e um centro de distribuição. Nada melhor do que a concorrência.

J. Macêdo

Hoje, na CasaCor, o Grupo J. Macêdo celebra, com coquetel, seus 80 anos de sucesso. Tem hoje 3 mil colaboradores e, em 2018, faturou R$ 2 bilhões.