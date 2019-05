Egídio Serpa: Centrão ameaça céu aberto

Só há livre mercado quando há concorrência, quando os preços sobem ou descem conforme a lei da oferta e procura. No Brasil, um dos principais setores da atividade econômica - a aviação comercial - está ameaçado pela consolidação, em curtíssimo prazo, do seu atual e deletério cartel. E por culpa, de novo, da Câmara dos Deputados, onde o Centrão diz o que deve e o que não deve ser aprovado. Neste momento, a MP que abre os céus brasileiros para os aviões de empresas estrangeiras corre o risco de caducar. A Latam e a Gol, que tentam impedir que a Azul compre um pedaço da falida Avianca, têm interesse nessa caducidade e torcem por ela. A Câmara dos Deputados deve sintonizar-se na frequência modulada do interesse nacional, pois só com a abertura do mercado aéreo os brasileiros teremos mais aviões, melhor serviço de bordo e passagens mais baratas.

Linha branca

No primeiro trimestre deste ano, as fábricas de refrigeradores, fogões e lavadoras - a cearense Esmaltec no meio - produziram 3,7 milhões de unidades, 11% a mais do que no 1T de 2018.

Frete

Está à venda uma grande transportadora de cargas do Ceará - com uma frota de caminhões leves e pesados. Motivo: ela vem perdendo dinheiro e clientes por causa da tabela do frete rodoviário. O Grupo Amaggi, que produz e transporta soja no Centro Oeste, decidiu, por sua vez, ter frota própria e já comprou 300 caminhões para livrar-se do tabelamento, que majorou o frete.

Revolução

Há uma revolução tecnológica na agricultura brasileira - a do Ceará incluída. Essa revolução aumenta a produtividade e reduz a demanda por mais terras. Mas os pequenos agricultores estão excluídos dela, podendo gerar concentração de renda no campo. O aviso é do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ele sugere ações de conectividade do Governo para que as novas tecnologias sejam acessíveis, principalmente aos pequenos agricultores.

Portugal

João Carlos P. Mendonça, controlador do Grupo JCPM, dono da rede de Shopping RioMar - fala hoje, às 19 horas, na Fiec, como investir em Portugal. Antes, no mesmo evento, Raul dos Santos Neto, vice-presidente do Ibef-Ceará, toma posse de uma diretoria da Câmara Setorial da Câmara Brasil-Portugal de Comércio, Indústria e Turismo.

Produtores

Caravanas de mais de 100 municípios, com cerca de 4 mil produtores rurais, participarão do 23º Seminário Nordestino de Pecuária, de 13 a 15 de junho, no Centro de Eventos.