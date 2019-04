Egídio Serpa: Ceará importa 95% de queijos

Noventa e cinco por cento dos queijos consumidos pelos cearenses - principalmente o mussarela, utilizado pelas pizzarias - são fornecidos por indústrias de laticínios de outros estados, entre os quais o Pará e o Maranhão. Ao transmitir esta informação, Luiz Girão, um dos três maiores produtores de leite do Ceará, cita uma das causas dessa falta de interesse da indústria pela produção em escala de queijos finos: a cobrança de ICMS pelo Governo do Estado. Aqui, o que se produz - e de modo artesanal - é o queijo de coalho, que se compra em todas as bodegas.

Acidentes

Triste notícia que chega da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia: os frigoríficos brasileiros registram em média 54 acidentes de trabalho por dia. Por dia!!!

Construtora

Discreta, mas muito presente no setor, a Construtora Morais Vasconcelos está a celebrar 40 anos de atividades. Entre as mais recentes obras que ela executou incluem-se a Escola de Gastronomia e Hotelaria Estação das Artes (antigo Panorama Artesanal) e as estações do VLT de Fortaleza, além de museus, escolas, condomínios horizontais e fábricas - a maioria delas no Ceará.

Desperdício

Incrível! A Chesf decidiu aumentar a vazão da barragem de Xingó para 800 metros cúbicos por segundo. Toda essa água, que deveria irrigar lavouras, vai para o mar. Em vez de investir na hidreletricidade, a Chesf deveria fazer projetos de geração eólica e solar.

SPC

Esta coluna visitou a unidade cearense do SPC Brasil, que opera na sede da CDL de Fortaleza. E gostou do que viu: atendimento personalizado e confortáveis instalações para o público.

Sesc

Onde funcionava o extinto Armazém Esplanada, na Aldeota, funcionará uma unidade do Sesc, que o Sistema S, por meio da Fecomércio, comprou e reformou. As obras estão no fim.