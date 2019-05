Egídio Serpa: Ceará era o primeiro; não é mais. Por quê?

Como vem mostrando o Diário do Nordeste, o Ceará, que era o primeiro em energia eólica, não é mais; era o primeiro em energia solar, não é mais; era o primeiro na produção de melão, não é mais; era o primeiro na produção de camarão em cativeiro, não é mais. Nas energias renováveis, o Ceará perdeu a liderança para a Bahia, o Rio Grande do Norte e o Piauí. Na fruticultura do melão, o protagonismo passou para o vizinho Rio Grande do Norte. Na carcinicultura, a liderança está também com o Estado potiguar, embora seja um empresário cearense - Cristiano Maia - o dono do negócio. Por quê? - é a pergunta natural.



No caso do melão, foi a falta de água no Baixo Jaguaribe que transferiu para o RN, a BA e o PI a Agrícola Famosa e a Itaueira - só a primeira dá emprego direto a oito mil pessoas. No caso das energias eólica e solar, a culpa foi do Governo do Estado que, na gestão do governador Cid Gomes, deu pouca importância ao setor. No caso do camarão, foi a ousadia de Cristiano Maia, que há cinco anos comprou da Queiroz Galvão, por R$ 100 milhões, a gigante Potiporã - maior fazenda brasileira de carcinicultura - e seu laboratório, cuja produção vem crescendo em velocidade do frevo. A Itaueira já disse - e o repete sempre - que voltará a produzir aqui, caso o Governo do Estado lhe assegure a oferta de água, o que será possível quando o Projeto São Francisco for concluído por volta do fim deste ano, se não houver percalço.

Com flores

Mês das mães e das noivas, este maio também é o mês das flores, informa Roberto Reijers, maior produtor brasileiro de rosas, com fazendas de produção também no Ceará, em São Benedito. Ele estima que, até o fim deste mês, as vendas de flores de sua empresa aumentarão 30%. Em tempo: segundo o IBGE, realizam-se anualmente no Brasil 1 milhão de casamentos, algo como 3 mil por dia.

Na moda

Vem aí, de 14 a 16 deste maio, no Centro de Eventos, o Ceará Fashion Trade, uma feira que reunirá, em 100 estandes, as melhores marcas cearenses de confecções para homens, mulheres e crianças. Em tempo: de acordo com a Fiec, o mercado cearense de vestuário gera perto de 110 mil empregos formais - ou 9,5% da mão de obra nacional e 37,5% em relação à participação da industrial local. Essa indústria tem 2.999 estabelecimentos, sendo 26 de grande porte, 161 de médio, 713 de pequeno e 2.069 microempresas.

Peste suína

Em silêncio, mas com eficiência, os técnicos da Adagri já debelaram 39 dos 42 casos de peste suína clássica, todos registrados na região Norte do Ceará. Foram sacrificados 2.412 suínos, cujos proprietários estão sendo indenizados com recursos repassados por um fundo de suinocultores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores e exportadores brasileiros de proteína suína. Vilma Freire, presidente da Adagri, e Amorim Sobreira, seu diretor de Defesa Animal, informam que, nas 85 propriedades do interior cearense onde, de forma tecnificada, operam os maiores suinocultores do Estado, "nenhum caso de peste suína clássica foi registrado, uma vez que eles contam com um rígido sistema de defesa e de controle sanitários". A propósito: as regiões Norte e Nordeste do Brasil são áreas infectadas pela peste suína clássica. De Sergipe para baixo, até o Sudeste, Sul e o Centro-Oeste, o Brasil está livre dessa peste.