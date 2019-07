Egídio Serpa: Castanha do Ceará no Japão

Está cruzando o Oceano Pacífico o navio que transporta o primeiro contêiner - de 20 pés - cheio de castanha de caju orgânica beneficiada e exportada pela empresa cearense Resibrás, dos empresários Lúcio Carneiro, pai e filho. A castanha exportada foi toda cultivadas em fazendas do interior do Ceará. “Já é resultado da presença física da Resibrás, com estande próprio, na segunda edição da Foodex Japan, maior feira de alimentos daquele país asiático, realizada no início deste ano”, informa, feliz, Lúcio Carneiro Júnior, CEO da empresa. Hoje, a Resibrás – que também produz óleo da castanha do caju – exporta amêndoas para 25 países com sua tradicional marca Marambaia, a mesma que embala o carregamento que viaja para o Japão.

Plano Real

Faz hoje 25 anos o Plano Real, um engenho que nocauteou a inflação cujo índice, entre 1993 e 1994, bateu na casa dos 5.700%, como lembra Lauro Chaves Neto, consultor de Estratégia e Finanças, professor da Uece e conselheiro do Conselho Federal de Economia. “Plano estruturava-se em três fases: reorganização das contas públicas, iniciada em 1993; implantação da Unidade Real de Valor (URV) em 1994; e início da circulação do Real em julho de 1994, resultando na queda da inflação para 9% já no primeiro mês”, lembra Lauro Chaves. Ele acrescenta: “Após 25 anos de estabilidade financeira, o desafio maior da economia brasileira é hoje a retomada do crescimento e a redução do alarmante desemprego. O Brasil precisa de radicais melhoras na educação e na infraestrutura, além da aprovação das reformas Previdenciária, Tributária e Política para que a sociedade volte a sonhar com a melhoria da qualidade de vida”.

Caixa Econômica

Do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na sua fala aos empresários do Lide-Ceará na sexta-feira, 28: “Se eu fosse o presidente do BNDES, já teria vendido todas as ações da Petrobras que o banco tem”. Ele fez isso no dia anterior na B3: vendeu todo o estoque de papéis que a CEF tinha da estatal do petróleo e arrecadou R$ 7,5 bilhões. Em tempo: Guimarães também disse que, neste exercício, a Caixa Econômica terá um lucro maior do que o do Bradesco e do Itaú. A conferir.

Mudança

Nos corredores da Confederação Nacional da Indústria (CNI) corre a informação de que, depois da aprovação da reforma da Previdência, haverá mudança no comando das repartições públicas federais no Nordeste - o Ceará no meio.

Desmamar

Há setores do empresariado brasileiro reclamando de que o histórico acordo de Livre Comércio celebrado pelo Mercosul com a União Europeia prejudicará a indústria nacional. Sim, é verdade, mas os prejudicados serão as empresas que sempre mamaram nas tetas dos subsídios governamentais. Elas terão de aprender a enfrentar a concorrência. Para isso, disporão de dois anos - prazo estimado para o início da vigência do acordo – para modernizar-se e melhorar sua produtividade. Incluindo as indústrias da Zona Franca de Manaus.

Mantidos

De um cearense com gabinete de trabalho em órgão do Governo Federal, em Brasília: “Está decidido: o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco da Amazônia (Basa) serão mantidos”. O tempo dirá.

Coco Bambu

Um restaurante com quatro mil metros quadrados? Sim, e da rede cearense Coco Bambu, que será inaugurado no Shopping Iguatemi Fortaleza quando o fim deste ano chegar. Haja camarão!

Inovação

Pesquisa feita pela CNI entre abril e maio com empresários da indústria em todo o País apurou: 31% deles declararam que a inovação é vital para a sobrevivência de seus negócios, enquanto 28% apontaram a criatividade do brasileiro como o principal fator que impulsiona a inovação.

Secrel

Já tem mais de 500 clientes a Hostweb, empresa do grupo cearense Secrel. Entre elas, o Mercadinhos São Luiz, cujas operações de TI são ligadas à Hostweb.