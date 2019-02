Egídio Serpa: Camarão: o céu é o limite

Berlim (Alemanha) - Quem tem medo do agronegócio brasileiro? Resposta: os países que são também grandes nessa área. Líder mundial na produção de proteína animal - carnes de boi, de frango e de suíno - o Brasil, com 7,3 mil km de litoral, pode tornar-se também, e rapidamente, campeão mundial de outra proteína - a do camarão, e aí o céu é o limite. O que atrapalha a carcinicultura brasileira? Presente à Fruit Logistica em Berlim, Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, que investe pesado nesse novo negócio, responde: "O licenciamento ambiental". Ele explica: Não há restrição ambiental no Equador - que tem só 283,5 km² de área, um litoral igual ao do Ceará com 220 mil hectares de fazendas que produzem 426 mil toneladas/ano de camarão e geram US$ 2,8 bilhões de exportação (no Brasil, a área cultivada não chega a 10 mil hectares, a produção máxima é de 81 mil toneladas com zero de exportação). Prado prossegue: "Na China e no Vietnã, outros grandes produtores de camarão, também não há restrição ambiental. O novo Governo brasileiro começa a mudar essa cultura ambiental, dizendo o seguinte: 'vamos continuar mantendo as restrições ambientais, mas não podemos ficar até cinco anos sem emitir o licenciamento', e isso vale para todas as atividades econômicas, não só as agrícolas". Ele cita o exemplo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza que, "sem viés ideológico, reduziu ao mínimo o tempo para o licenciamento".

Para a Bayer

Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), falou, ontem à tarde, na Fruit Logistica para um auditório atento e lotado de diretores, executivos e grandes clientes da Bayer, gigante mundial da indústria química. Tema da palestra: a logística da cadeia produtiva da fruticultura.

Banana

Edson Brok, que é bananicultor na Chapada do Apodi e sócio e diretor de empresa e logística, reuniu-se ontem, na Fruit Logistica, com clientes europeus que importam suas bananas Cavendish (a popular Nanica). A Nordeste Vegetais de Brok exporta banana para o Reino Unido, onde estão seus principais clientes. O consumidor europeu é apaixonado pela banana nanica, importando-a também da Costa Rica e Equador.

SOS Fortaleza! chegou

Ao limite a capacidade da Av. Washington Soares, que liga a capital Fortaleza a Eusébio, a cidade-dormitório que só faz crescer. Sem falar em Aquiraz com suas praias, condomínios e hotéis. Dentro de dois, três anos, a WS será o caos anunciado. Os urbanistas devem logo cuidar do desenho de uma alternativa.

Régis Medeiros

Ele retornou ao comando dos seus hotéis, deixou saudades e bons exemplos na Secretaria de Turismo da Prefeitura. Disse que "foi rico de conhecimento" o período que passou na Setfor, agora com Alexandre Pereira.