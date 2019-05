Egídio Serpa: Cachaça é uma coisa, aguardente é outra

Cachaça é a bebida extraída do mosto (líquido) fermentado do caldo da cana-de-açúcar; a aguardente pode ser também um destilado alcoólico simples. Entre elas, há diferenças de aromas e sabores, do que surgem a adoçada, a envelhecida, a premium e a extra premium. A composição alcoólica da cachaça varia de 38 a 48 graus; a da aguardente vai de 38 a 54 graus. É o que revela o Anuário da Cachaça Brasil 2019, elaborado, editado e lançado ontem pelo Ministério da Agricultura. Outras revelações: há 3.648 marcas de cachaça e 1.862 de aguardente de cana registradas no Ministério da Agricultura. O Sudeste domina a produção de cachaça - Belo Horizonte e Salinas (MG) lideram. Os registros de aguardente estão no Nordeste - Fortaleza e Viçosa do Ceará são líderes. Cachacièr é o profissional especialista.

Vinhos

Em junho, a rede de supermercados Guará abrirá loja no bairro Presidente Kennedy. Ontem, em sua unidade de Eusébio - cidade dormitório com muito boa gestão pública - o Guará inaugurou uma adega com 400 rótulos de vinhos nacionais, europeus e latino-americanos.

Duas mãos

Com a mão direita, o Governo do Ceará fará um corte de despesas - anunciou suspensão de concursos e congelamento dos vencimentos dos servidores. Com a esquerda, aumentará impostos. O ICMS incidente sobre o comércio de camarão, hoje isento do tributo, será fixado em 3%, diz fonte da Sefaz.

Marketing

Leandro Guissoni, um dos maiores especialistas brasileiros em marketing, e-commerce e comportamento do consumidor, falará 4ª feira, 5/6, sobre "Uma Nova História para o Marketing". Promoção da MRH Gestão, em cuja sede o evento, gratuito, acontecerá em parceria com a FGV.

Saúde

Como está a saúde pública no Ceará? Resposta amanhã, às 18h30, no Hotel Praia Centro, onde o Partido Novo reunirá especialistas e militantes para um debate sobre o tema.

Segue o jogo político!

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, diz que a sonhada reforma da Previdência pode ser votada até 30 de junho. Traduzindo: ele mandou um recado para o presidente Bolsonaro, que deve arregimentar os 308 mínimos votos necessários à aprovação, o que o Palácio do Planalto não tem, ainda.

Autor de "21 lições

Para o Século 21", Yuval Harari afirma que, em 2050, haverá no mundo bilhões de pessoas inúteis e, mais do que isso, desempregadas pelo avanço da revolução cognitiva. No Brasil, onde a educação primária não inclui as novas tecnologias, esse prognóstico é mais grave. Que futuro nos aguarda?