Egídio Serpa: Brisanet, a fibra cearense

Considerada pela Anatel empresa que oferece o melhor serviço de telecom no País, a cearense Brisanet - com sede em Pereiro, no Vale do Jaguaribe - já enlaçou com fibra ótica todo o interior do CE, RN, PB e PE. De Salgueiro a Recife, a Brisanet fornece banda larga, tevê em HD e banda larga de alta velocidade. As maiores empresas nordestinas da agropecuária usam o serviço da Brisanet. Neste momento - informa José Roberto Nogueira, dono da empresa - a Brisanet instala seus cabos em João Pessoa, depois de tê-lo feito em Campina Grande e no resto do sertão paraibano, incluindo Cajazeiras, na divisa com o Ceará. Um detalhe: a Brisanet tem hoje 2.800 funcionários, mas a cada mês acrescenta mais 150 para atender à demanda. A propósito: aqui no Ceará, a Brisanet enfrenta um problema que não existe nos outros estados: para poder sustentar seus cabos nos postes da Enel, ela precisa de licença ambiental da Semace. É a burocracia.

Polpa na cesta

Cerca de 30 fábricas de polpa de frutas, todas de pequeno porte, operam no Ceará, cuja Secretaria da Fazenda impôs uma alíquota de 18% incidente sobre a sua venda. Fabricantes pedem à Sefaz que inclua a polpa de fruta na cesta básica, cujos produtos são isentos do ICMS. Na merenda escolar, a polpa de fruta é vitamina na veia das crianças.

Minha casa

Uma das maiores empresas cearenses da construção civil tinha planos de entrar no programa Minha Casa, Minha Vida. Já estava - e ainda está - com projeto pronto para execução em área da Grande Fortaleza. Diante dos constantes atrasos na liberação dos recursos, pisou no freio da desconfiança.

Unifor

Vem aí, de 6 a 10 de maio, a segunda edição do curso "Modelando o Negócio de Impacto Social", promovido pela Unifor. Público-alvo: empreendedores que querem encarar e resolver problemas sociais. Inscrições até o dia 24 deste abril.

Orgânicos

Em 2012 havia 5,9 mil produtores de orgânicos no País. Hoje, já são 17 mil.

Ambiente de negócios

CEO da Itaueira, grande produtora de melão e tomate colorido e entrando também na carcinicultura, o empresário Tom Prado vê com otimismo o esforço do Estado, que trabalha para implementar um programa para melhorar o ambiente de negócios no Estado via desburocratização, simplificação e digitalização dos processos que tratam da vida das empresas. "Este é o caminho correto", diz ele.

PREVIDÊNCIA

Pelo que se lê e ouve, há uma torcida da grande mídia do Sudeste contra a aprovação da reforma da Previdência. Ela não cita um só ponto positivo.