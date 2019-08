Egídio Serpa: brasileiros contra o Brasil

Trava-se no Brasil - uma das três maiores potências mundiais na agropecuária - uma batalha claramente ideológica: de um lado, raivosamente contra, estão as ONGs financiadas por concorrentes estrangeiros, os partidos políticos anticapitalistas e os cientistas engajados nessa ideologia, que fracassou em todas as nações que a experimentaram; do outro lado, estão os empresários brasileiros que, nos últimos 30 anos, transformaram este País no gigante planetário da agricultura, usando menos de 10% do seu território para produzir grãos, proteínas, frutas e hortaliças para os mercado interno e externo, preservando ainda 60% de suas florestas, como atestou a Nasa - os países da Europa, ao contrário, devastaram praticamente toda a sua área verde. No Brasil, pois, a agropecuária é uma atividade ambientalmente sustentável.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu a imprensa sexta-feira, 9, em Brasília, para manifestar seu protesto contra essa campanha de difamação dos produtos da agricultura brasileira, que "são seguros e sadios". Essa campanha repete o slogan divulgado aqui de que os brasileiros estamos comendo veneno, porque infestados de agrotóxicos.

Ora, o agrotóxico - ou defensivo agrícola ou agroquímico - é igualzinho ao remédio para os humanos. Ambos têm bula de instrução. Ambos são analisados demorada, atenta e cientificamente pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo Ibama. O objetivo de ambos é matar o vírus que causa a doença. Se não houvesse o defensivo contra as pragas agrícolas nem existisse o medicamento contra as enfermidades humanas, não existiria mais vida.

Exportados para 162 países, os alimentos servidos na mesa dos brasileiros - ricos ou pobres - são seguros e saborosos. E tanto fazem os orgânicos quanto os da agricultura tradicional, que usa os defensivos, também usados nos EUA, na Europa, na China e em Cuba.

A agricultura e a pecuária brasileiras chegaram à excelência de hoje graças às pesquisas da Embrapa e, também, aos muitos investimentos da iniciativa privada, que hoje produz mais com menos terra e menos água.

Essa produtividade vai aumentar mais no curto prazo, graças aos avanços que se observam também na infraestrutura do transporte ferroviário no Centro-Oeste.

Que fique claro: o crescimento da agricultura brasileira, cuja produtividade segue aumentando, é uma ameaça às grandes potências mundiais do agronegócio. Eis o motivo dessa campanha de maus brasileiros contra o Brasil.

TECNOLOGIA

Uma tecnologia oriunda de polímeros aminoácidos extraídos da carcaça do camarão - desenvolvida por uma empresa cearense à qual já se associou um fundo de investimento estrangeiro - está dobrando a capacidade de fotossíntese das plantas.

O Grupo Floss, do Rio Grande do Sul, uma das mais importantes consultorias em tecnologia do agronegócio do País, já atestou a eficiência do produto, um bioestimulante que aumenta em mais de 30% a produtividade de uma cultura. Quem descobriu e desenvolve essa tecnologia é a Fortsan, cujos sócios são os cearenses Luiz Eugênio Pontes, Felipe Sátiro, Alexandre Craveiro, Igor Queiroz Barroso e Leonardo Marinho Campos e o fundo de investimento BI, de Portugal.

Luiz Eugênio apresentou o produto da Fortsan a um grupo de empresários do agronegócio do Ceará, entre os quais produtores de melão, flores, pimentões e camarão, que gostaram.

DEPREDAÇÃO

Sexta-feira, 10, houve um debate na UFC. O tema de sua abertura foi o seguinte, acredite: "A depredação do patrimônio público é um meio legítimo de manifestação popular".

OI, PAPAI!

Ontem, uma criança escreveu ao seu pai esta mensagem: "Papai, hoje no seu dia, quero que o senhor olhe pra mim com os mesmos olhos que brilham quando o senhor mexe no seu celular. Às vezes, tenho vontade de ser um celular só para o senhor olhar pra mim". Eis o mais novo problema doméstico.