Egídio Serpa - Brasil em crise: é hora de união, diz Studart

Mergulhado em uma guerra civil digital e dividido em dois lados - os petistas à esquerda e os bolsonaristas à direita - o Brasil, que se encontra no fundo do poço a que levaram a incompetência e a irresponsabilidade fiscal de governos recentes - está prestes a enfrentar o caos financeiro e social. Ontem, no último minuto da prorrogação, o Congresso Nacional aprovou, sob condições impostas pelos partidos que integram o Centrão, o crédito extraordinário de R$ 248,9 bilhões para garantir, a partir do próximo mês de julho, o pagamento das chamadas despesas correntes, incluindo as do Bolsa Família e as da folha de pessoal dos servidores ativos e aposentados. Porém, há mais problemas: a oposição já advertiu que obstruirá todas as sessões da Câmara dos Deputados, se o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não for convocado a prestar esclarecimentos sobre o vazamento de suas conversas com o procurador-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. A obstrução, se realmente vier a acontecer, prejudicará também a tramitação da reforma da Previdência. "Tudo isso nos preocupa, pois prejudica o Brasil. É hora de todos darmos as mãos, pois está em jogo o futuro próximo do País e de sua população", como diz Beto Studart, presidente da Fiec.

Pecnordeste

Amanhã, às 10 horas, sem a prometida presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, será aberto, no Centro de Eventos do Ceará, o 23º Seminário Nordestino da Pecuária - Pecnordeste, maior feira de gado do Ceará. Neste ano, o Pecnordeste - promovido pela Federação da Agricultura, presidida por Flávio Sabóya - terá duas novidades: um seminário Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, coordenado pela Embrapa, e outro sobre o Direito na agropecuária, com apoio da OAB.

Expocrato

De amanhã até o dia 21, será realizada mais uma Expocrato - grande feira agropecuária do Cariri. Desta vez, o Ministério Público do Ceará usa lentes de lupa para fiscalizar as contas e os contratos da organização da feira com seus fornecedores de produtos e serviços, incluindo os shows musicais.

Subindo

Cliente da operadora de telefonia Net revela: sua conta contratual tem sido turbinada em até R$ 4 por mês. Todo mês.

A c. Rolim engenharia celebra o plantio - antes do tempo previsto - de 21 mil das 40 mil árvores a serem plantadas pela empresa no Parque do Cocó. Hoje, às 9 horas, com a presença do secretário do Meio Ambiente - Artur Bruno, a C. Rolim Engenharia prestará contas do que tem feito ao longo dos anos naquele verde espaço.

Combate à corrupção no Brasil é uma desafiadora tarefa aceita e cumprida pela Operação Lava Jato, que prendeu - e a Justiça depois condenou - dezenas de políticos, estrelados ou não. Todo esse esforço poderá ser anulado, com a libertação dos condenados. Que reação terá a população diante dessa impunidade? Não se sabe