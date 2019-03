Egídio Serpa: Bolsonaro x Rodrigo Maia

Se a Reforma da Previdência for aprovada, haverá 100% de certeza de que estarão criadas as condições para a retomada do crescimento econômico. É tudo o que os brasileiros desejamos, principalmente os 12 milhões de desempregados. Mas é tudo o que a oposição - o PT, o Psol, o PDT, o PSB e agora parte do MDB à frente - não quer. Assim, é com apreensão e decepção que os interessados na Nova Previdência acompanham a briga de vaidades protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro, autor da proposta reformista, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que parece ter medo também da Lava Jato - vídeos exibidos no fim de semana nas redes sociais relembraram seu envolvimento com Leo Pinheiro, da OAS, de quem teria recebido propina em troca da defesa dos interesses da empreiteira no Congresso, mas esta é outra história. Bolsonaro disse, no Chile, que "a bola agora está com o Parlamento". Maia respondeu, dizendo que o presidente deveria "assumir a responsabilidade (pela condução das negociações) e não terceirizar" a articulação política. Ambos estão errados, pois o correto é juntar os esforços para a construção da base parlamentar necessária à aprovação da reforma da Previdência e das que virão depois dela, como a Tributária. Infelizmente, o clima político é ruim, e, para torna-lo mais nubuloso, a mídia vem contribuindo para o acirramento dos ânimos entre Bolsonaro e Maia. (E bem no meio dessa disputa surgiu a prisão de Michel Temer, que, segundo o MPF do RJ, recebe propina há 40 anos, mas isso é o de menos, pois o que interessa - para a mídia e para grandes nomes da política nacional - é saber se a prisão foi legal ou não; sua causa é irrelevante).

Agenda política

Ex-presidente da CNDL e sócio e CEO da rede Pinheiro Supermercados, o empresário Honório Pinheiro cumprirá agenda política nesta semana em Brasília. Na 4ª feira, 27, falará para filiados da Associação Brasileira de Supermercados e participará do lançamento da Frente Parlamentar do Comércio; no dia seguinte, pronunciará palestra para parlamentares federais sobre a importância do comércio e terá encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado Davi Alcolumbre.

Franquia

Quer investir R$ 65 mil? A operadora Oi está buscando parceiros para, por meio de franquias, abrir novas lojas em Fortaleza, Caucaia, S. Gonçalo do Amarante, Aracati, Camocim e Iguatu.

Eleição

Está na final do Prêmio Top Mossoró 2019 a cearense Nossa Fruta, que produz polpa de 25 frutas, comercializadas em 160 municípios do CE, RN, PB, PE, AL e BA. A votação pelo Facebook irá até o dia 31. Ela concorre na categoria de melhor polpa de frutas.

Parangaba

Até o próximo mês de maio, serão abertas no Shopping Parangaba - equipamento construído e operado pelo Grupo Marquise, com 32 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) - lojas da Casas Bahia, Polishop, Ortobom, Pizza Creck e Espaço Laser. Neste primeiro semestre, já se abriram no Shopping Parangaba lojas da Melissa, LIV Clínica, Alecrim Presentes e Bello Pastel.

Simec

Foi renovada por mais três anos a Certificação de Qualidade ISO 9001 do Sindicato da Indústria Metalmecânica do Ceará (Simec), presidido por Sampaio Filho. A certificação foi emitida pela certificadora BRTUV.

Saúde

Alô, planos de saúde! Amanhã e depois, aqui em Fortaleza, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fará reunião com os diretores das empresas que atuam na área no Ceará. Pauta: reajuste de mensalidades, portabilidade de carências e rol de procedimentos (que determina a cobertura obrigatória). Pergunta: a ANS defende mesmo os interesses da população ou das empresas, como reciomenda a legislação?