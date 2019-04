Egídio Serpa - Beira Mar: caos na economia

Tradicionalmente, a chuva é a grande aliada do Ceará e dos cearenses. Neste ano, porém, ela tem sido o principal problema da Prefeitura de Fortaleza, cujos principais projetos de reurbanização - como o em execução na Avenida Beira Mar - estão atrasadíssimos, gerando o caos para as atividades econômicas e para as famílias que residem na área. Hoteis, restaurantes e bares da Beira Mar enfrentam há cinco meses os prejuízos causados não só pela chuva, mas pela falta de planejamento da empreiteira responsável pelo serviço. A Beira Mar hoje está horrível.

Construção

Informa a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco): o comércio varejista de materiais de construção movimenta, anualmente, mais de R$ 100 bilhões por meio de, aproximadamente, 150 mil lojas, cujo faturamento, em 2018, alcançou a marca de R$ 122 bilhões. Imaginem quando passar a recessão.

Mandioca

Boa informação para os pecuaristas cearenses: um hectare cultivado com mandioca, de forma adensada e com tecnologia, pode produzir 320 toneladas de ração por hectare/ano, volume suficiente para alimentar mil animais por ano. Quem o diz é o agrônomo Henrique Araújo Lima, que falou na última reunião do Agropacto sobre as mil e uma virtudes da mandioca, um tubérculo que, segundo a ex-presidente Dilma, "é uma das maiores conquistas do Brasil".

Leite

Informação do site MilkPoint, especializado em pecuária: a fazenda Esperança, empresa do Grupo Edson Queiroz, é a maior produtora de leite da região Nordeste e a 11ª do País.

Privilégios

Se depender do Ceará, será rejeitada a reforma da Previdência. Integram a Comissão Especial que apreciará a proposta quatro deputados cearenses - Mauro Filho, Capitão Wagner e André Figueiredo - todos contra - e Heitor Freire, a favor. Manter-se-ão os privilégios.

Opinião

Quem tem medo do fim do mundo é rico. Pobre tem medo do fim do mês.