Egídio Serpa: Banana do Ceará pode acabar

Segundo maior produtor brasileiro de banana e primeiro na exportação dessa fruta, o Ceará corre sério risco de ver exterminada - em até três anos, ou menos disso - essa atividade intensiva de mão de obra. Há uma causa principal: o avanço da sigatoka-amarela - praga que ataca os bananais - agravado pela proibição, determinada por Lei estadual sancionada pelo governador Camilo Santana, da pulverização aérea. Como se não bastasse, paira a ameaça da chegada da sigatoka-negra, a mais destruidora doença dos campos de produção de banana no mundo. Ela já entrou em Roraima e no Amapá, para onde viajou ontem o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Luiz Roberto Barcelos, também sócio e CEO da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil. Barcelos verá "in loco" a ação destruidora dessa doença no território brasileiro. Ele disse à coluna que, se a sigatoka-negra ultrapassar as divisas da região Norte e chegar ao resto do País, a cultura da banana no Brasil poderá ser até erradicada. No Ceará, a atividade emprega centenas de pessoas e ocupa quase dois mil hectares, boa parte dos quais no sul do Estado, área de influência política do governador Santana. É pouco? Por falta de pulverização aérea, os bananais existentes no entorno da eternamente paralisada usina de açúcar de Barbalha - já atacados pela sigatoka-amarela - serão destruídos em pouco tempo.

Leite

Informa Flávio Sabóya, presidente da Faec: o Ceará passou do terceiro para o segundo lugar no ranking dos maiores produtores de leite do Nordeste. Está atrás apenas da Bahia, onde, aliás, o grupo cearense Betânia Lácteos ampliará sua unidade industrial nas cercanias de Feira de Santana, ao mesmo tempo em que estuda a implantação de uma nova unidade na região de Luiz Eduardo Magalhães, no cerrado baiano, nova fronteira agrícola do País.

São Francisco

Má notícia para os cearenses: o deputado federal Heitor Freire, do PSL de Jair Bolsonaro, revelou a um grupo de empresários da indústria e da agropecuária que as obras de conclusão do Canal Norte do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias só ficarão prontas no próximo ano, como esta coluna tem dito. A propósito: já se estima que o custo do projeto será de até R$ 600 milhões/ano. Pergunta: quem pagará?