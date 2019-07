Egídio Serpa - Banana: daqui para o mundo

Você sabia? O Ceará é o segundo maior exportador brasileiro de banana. A banana cearense - da variedade nanica - é exportada para a Europa. Ela é produzida na Chapada do Apodi pela empresa Tropical Nordeste, que utiliza a irrigação por gotejamento com água extraída do subsolo. A Tropical Nordeste emprega, formalmente, 307 pessoas - uma por hectare. Há outros polos bananicultores no Ceará, o maior dos quais está no Cariri - na geografia do município de Brejo Santo, onde a Fazenda Barreiras mantém a liderança de produção da variedade Prata, totalmente destinada ao mercado interno. Cultiva-se também banana na serra de Uruburetama. O Ceará abastece de banana Prata vários estados das regiões Norte - como o Pará, o Amazonas e o Amapá - e do Sudeste, incluindo o Rio de Janeiro.

Expocrato

No próximo dia 13, será aberta a 68ª edição da Expocrato - maior feira agropecuária do interior cearense. Dela participará a cearense DCDN, cujo estande mostrará sua variedade de produtos, entre os quais geradores de energia elétrica e tratores.

Previdência

Com lojas de rua e de shoppings em Fortaleza, a rede Marisa lançou em dezembro do ano passado o seu Marisa Previdência, um plano de previdência privada para pessoas físicas. A empresa foi a primeira do varejo a comercializar um produto de previdência privada, tendo desenvolvido um Plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) voltado exclusivamente para a sua clientela.

Varejo

Novidade em Messejana: a Fort Tudo - que, no atacado e no varejo, vende variedades - de brinquedos a material de pesca - ampliou sua loja naquele bairro.

Defensivos

Informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): os pedidos de registro de defensivos agrícolas ou agroquímicos passam por um longo processo de verificação por várias equipes técnicas, sem ingerência política do Mapa. São três órgãos envolvidos: o Ministério da Agricultura, que avalia quanto à eficiência agronômica; a Anvisa, que analisa o impacto para a saúde humana; e o Ibama, que observa os impactos no meio ambiente.

Festpan

Hoje, na Fiec, realiza-se mais um Seminário Festpan, que reúne a indústria de panificação e confeitaria do Ceará. Promovido pelo Sindpan, o evento tem foco na promoção da capacitação do profissional do setor. Haverá palestras, uma das quais de Marcos Freitas, CEO da Seja Alta Performance.

Dnocs

Sem recursos, o Dnocs foi substituído pela Secretara de Recursos Hídricos no esforço de recuperar a adutora que liga o Jaguaribe à Chapada do Apodi. Ela rompeu. Estão sem água várias comunidades da região e as áreas públicas de irrigação.