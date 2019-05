Egídio Serpa: As renúncias fiscais e a crise

Anualmente, o Governo Federal deixa de receber, em impostos, uma montanha de R$ 350 bilhões. É o total da renúncia fiscal com a qual o Tesouro Nacional - autorizado por leis aprovadas bem antes da Lava Jato - beneficia diferentes regiões e setores da atividade econômica, entre os quais a Zona Franca de Manaus, a zona da Sudene e da Sudam, a indústria automobilística e até as igrejas cristãs. Diante da grave crise financeira que o País atravessa, o bom senso aconselha a suspensão, enquanto ela durar, dessa cascata de isenções tributárias, que seriam - antes de retomadas - revistas e reduzidas e até extintas, se for o caso, em benefício do País e da sociedade. Mas, para isso, será necessária uma profunda Reforma Tributária que reduza o número de impostos e o porcentual de suas alíquotas.

Novo shopping

Parceiro de várias redes do varejo cearense, entre as quais a do Supermercado Cometa, com 25 lojas na Região Metropolitana de Fortaleza, o Grupo Jor Empreendimentos anuncia a construção do Shopping Solaris, na rua Cônego de Castro, no bairro Parque S. José. Terá 9 mil m² de Área Bruta Locável.

Portugal

De João Carlos Paes Mendonça, falando na Fiec para sócios da Câmara Brasil-Portugal Ceará: "Portugal é um País bom e seguro. Ao redor do meu apartamento em Lisboa, há 20 restaurantes. Com minha mulher, vou e volto a pé de qualquer um deles, sem necessidade de segurança". Ele tem na região do Douro a Quinta Santa Isabel, que, em 150 hectares, cultiva uvas das quais produz vinhos brancos e tintos já incluídos entre os melhores daquele País. Ele disse: "No Brasil, não se bebem vinhos; bebem-se impostos. Mas sou otimista".

Parangaba

Reage o varejo! Mais quatro lojas foram abertas no Shopping Parangaba - as da Polishop, Ortobom, RG Móveis e Paralelas. Empresa do Grupo Marquise, o Parangaba, que tem 32 mil m² de ABL, também anuncia: no próximo mês de junho, abrirá a loja da Casas Bahia

Aposentadoria

Reforma da Previdência: conselheiros do extinto TCM ganharão aposentadorias especiais. Acima de R$ 20 mil/mês.