Egídio Serpa: As oportunidades e os oportunistas

Na política, as oportunidades são aproveitadas pelos oportunistas. Vejam o caso da reforma da Previdência, mãe de todas as reformas de que o País precisa para sair da mais grave crise financeira de sua história (o Governo não terá dinheiro para pagar, em agosto, os vencimentos do seu pessoal ativo e os proventos dos seus aposentados, se o Congresso Nacional não autorizar a emissão de moeda). Sem essa reforma, virá o caos, perto do qual o Brasil e os brasileiros já se encontram. Pois bem: a reforma da Previdência manterá os privilégios hoje concedidos aos servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, mas os proibirá para quem hoje está entrando no serviço público. Para essa mudança, haverá um prazo de transição, que o Governo pretende que seja de 10 anos.



Os deputados federais e senadores já entenderam que a reforma é urgente e necessária e estão dispostos a aprová-la, com todo o desgaste que isso poderá acarretar. Mas os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e da Bahia, Rui Costa (PT), recusaram-se a assinar a carta firmada pelos seus demais colegas em apoio à ideia de que a proposta de reforma da Previdência inclua também os servidores dos estados e municípios. Onde está o oportunismo? Dino e Costa querem apenas aproveitar-se do bônus da reforma, pois sabem que, por meio dela, ajustarão as contas dos seus estados. Quando, porém, como efeito da reforma, a economia voltar a crescer, o eleitor, no dia da eleição, identificará a oportunidade e punirá os oportunistas.

Unimed

Cirurgiões cardiologistas e neurologistas e clínicos dermatologistas, pediatras e oftalmologistas - não necessariamente nesta ordem - são os cooperados da Unimed Fortaleza melhor remunerados. Alguns chegam a receber, mensalmente, até R$ 40 mil, segundo informa uma fonte da cooperativa, que, bem dirigida, é superavitária.

Turismo

Um empresário da hotelaria cearense está a sugerir que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente promova uma visita de pelo menos um dos seus técnicos a países da Europa. "Lá, na Espanha, na França, na Itália ou na Rússia, ele verá resorts na beira do mar e lotados de turistas do mundo todo. E se ele for à Ásia, verá mais ainda: resorts construídos dentro do mar", diz o empresário, que manda uma pergunta: "Por que proibir resorts na beira-mar do Ceará?".

Uma boa Novidade tecnológica: o Yogy&Leve, novo iogurte produzido pela empresa cearense Betânia Lácteos, dispensa o uso de refrigerador para a sua conservação. Ótimo para o consumo de populações isoladas do semiárido nordestino. A Betânia tem, hoje, 50 mil pontos de venda em toda a região Nordeste

Ficou horrível, e bote horrível nisso, a quadra de esportes erguida bem em frente ao Hotel Gran Marquise, o principal cinco estrelas de Fortaleza. Para tornar o cenário ainda mais feio, foram construídos dois banheiros públicos ao lado da quadra, ambos também feios sob a visão arquitetônica. Ali, a Beira-Mar ficou muito feia