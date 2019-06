Egídio Serpa: Artur Bruno explica o seu zoneamento

Secretário de Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, pede espaço para dizer que está apenas iniciando os debates sobre o Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Costeira do Ceará (Zeec). "Sequer há um texto definitivo. O produto final será apresentado somente em janeiro de 2020", afirma o secretário em mensagem a esta coluna. "Nosso objetivo é propiciar o desenvolvimento econômico, ambiental e social dos 23 municípios localizados nos 573 km de litoral do Estado ou próximos a ele. É (o Zeec) um instrumento técnico e político de planejamento do Governo do Ceará. Queremos oferecer ao investidor segurança jurídica sobre em quais áreas se pode empreender no litoral", diz Artur Bruno. Vamos por partes: 1) Não há um texto definitivo, mas o existente, elaborado por um time de acadêmicos da UFC, assusta quem pretende investir no turismo, na carcinicultura e na geração de energia limpa; 2) O texto base traz insegurança jurídica e provoca o medo; 3) Para empresários daqueles três setores da atividade econômica, ouvidos pela coluna, o mesmo texto base da Sema "contém um claro viés ideológico contra a iniciativa privada, que gera emprego e renda nas cidades do litoral e nas do sertão, também".

Educação

Cândido Pinheiro, sócio e diretor do grupo cearense Hapvida, um dos maiores planos de saúde do País, juntou-se a outros grandes empresários brasileiros - João Appolinário, da Polishop, é um deles - para criar o Instituto Êxito, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo. Trata-se de uma instituição voltada para a educação, cuja maioria dos cursos será gratuita. Do grupo faz parte, também, Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, com fortíssima atuação nas regiões Norte e Nordeste.

Privilégios

Tiago Mitraud, jovem deputado federal do Partido Novo de Minas Gerais, surpreendeu ao revelar, no debate de terça-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes: 70% das 277 emendas apresentadas à reforma da Previdência propõem aumento de vencimentos e outros benefícios às diferentes categorias do funcionalismo público. Como esta coluna vem dizendo, as corporações que dominam a administração pública brasileira querem tudo, menos uma nova Previdência. Tiago Mitraud falará amanhã, às 18h30, no Hotel Praia Centro, para militantes do Partido Novo no Ceará.

Amanhã, 7, a rede cearense de supermercados Guará reabrirá sua loja pioneira, na Rua Doutor Theberge, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Ela ganhou novo design e equipamentos e instalações modernos. É incrível a capacidade de crescimento e de inovação do empresariado do Ceará

Informa a CSP: a termelétrica de sua usina siderúrgica no Pecém é do tipo a vapor e utiliza os gases siderúrgicos originados de seu processo produtivo. Não usa carvão mineral, que é empregado no processo siderúrgico. A CSP produz toda a energia que consome e vende o excedente ao Sistema Interligado Nacional