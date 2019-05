Egídio Serpa: apocalipse de Guedes recebe ajuda do STJ

Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil "está no fundo do poço". Para sair dele, a primeira providência deverá ser tomada pelo Congresso Nacional, aprovando a reforma da Previdência, sem a qual "virá o caos", segundo a previsão apocalíptica de Guedes. Menos de cinco meses após apossar-se do poder, o presidente Jair Bolsonaro - eleito com um discurso liberal na economia e conservador nos costumes - enfrenta oposição interna (parte do Governo não é tão liberal nem tão conservadora quanto deveria ser) e externa (PT, Psol, PCdoB, PDT e as legendas do Centrão engajaram-se nas manifestações de ontem, que juntaram professores e estudantes de universidades e escolas públicas e privadas e trabalhadores mobilizados pelas centrais sindicais contra cortes no orçamento). Dando sua contribuição ao cenário do apocalipse, o STJ mandou soltar o ex-presidente Temer e seu arrecadador de propinas, coronel Lima, sob o argumento de que a primeira instância da Justiça Federal se excedeu pois, em vez de prisão preventiva, deveria ter aplicado aos acusados "medidas cautelares". Se já era difícil consertar a economia do País, mais difícil será, agora, passá-lo a limpo. O futuro próximo é sombrio.

Pesquisa

Esclarece a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que não faz pesquisa de satisfação junto aos beneficiários das operadoras de planos de saúde. Apenas as incentiva "a realizar suas pesquisas de satisfação, por meio de critérios estabelecidos e acompanhados pela agência reguladora no Programa de Qualificação das Operadoras". Sexta-feira, 10, esta coluna - apoiada em informação da própria operadora - publicou que pesquisa feita pela ANS apurou que 86.5% dos clientes da Unimed Fortaleza consideram "bom" ou "muito bom" o seu plano de saúde. A ANS nada tem a ver com isso.

Novo de novo

Hoje, às 19 horas, no Hotel Praia Centro, o deputado Vinicius Poit, do Partido Novo de São Paulo, fala para militantes cearenses da legenda sobre sua experiência no Parlamento.

Era digital

Na Espanha, o Santander anuncia que fechará uma de cada quatro agências que tem lá. Um efeito da digitalização.

No próximo dia 21, no auditório do BS Design, será realizado o Connex19, que debaterá sobre a Diversidade nas Organizações. Será uma promoção da agência AD2M - que celebra 23 anos de atividades. A Consultora Sênior em Diversidade, Elaine Terceiro, apresentará os benefícios da inclusão no ambiente corporativo.

A possibilidade de mudanças no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) por parte do Governo de Jair Bolsonaro pegou de surpresa empresários da construção civil. Eles reclamam de não terem participado das discussões e ainda criticam as propostas em estudo que foram divulgadas.