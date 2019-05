Egídio Serpa: Adagri emite guias pela internet

Quando chegar o segundo semestre, chegará também uma boa novidade na Agência de Defesa da Agropecuária do Ceará (Adagri), cujos processos passarão a ser totalmente digitalizados. Mas a inovação tecnológica já começou nesse órgão público que tem tudo a ver com os avanços do setor primário da economia cearense: a emissão da Guia de Transporte de Animais (FTA) já está sendo feita pelo modo digital. Tem mais: nos próximos dias, a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV) passará a ser, igualmente, emitida pela internet. Ao transmitirem esta notícia a empresários da agropecuária, a presidente da Adagri, Vilma Maria Freire, e seu diretor de Defesa Animal, Amorim Sobreira, foram aplaudidos com o entusiasmo de quem acabara de ouvir o segundo movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven. Em tempo: técnicos da Adagri já debelaram 39 dos 42 casos de peste suína clássica em municípios da Região Norte.

Com polpa

De amanhã até sábado, no Hotel Praia Centro, será realizado o IV Congresso Norte-Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva. Seus participantes verão uma exposição da Nossa Fruta Brasil, empresa cearense que, sediada no Vale do Jaguaribe, produz e comercializa polpa de 18 frutas em 120 municípios de seis estados nordestinos.

Mulheres

Pelo que se lê nas redes sociais, conclui-se: a eleição para prefeito de Fortaleza em 2020 terá protagonismo feminino.

Crescendo

Amanhã, na hora do almoço, Flávio Figueiredo, dono da Rede de Supermercados Guará, que cresce, contará a história de sua empresa. E falará do seu plano de expansão.

Marquise

Hoje, às 8h30, no Hotel Gran Marquise, a Construtora Marquise lança seu novo empreendimento, o Infinity 600, projeto de Nasser Hissa Arquitetos Associados, com ambientação de Racine Mourão e paisagismo de Beth Miyazaki.

Na chapada do Apodi, a Agrícola Famosa que produz e exporta melão começa a colher uma boa safra de sorgo, cujas plantas chegam a 4,8 metros de altura. Toda essa safra será transformada em 20 milhões de quilos de silagem, que, no segundo semestre, alimentará o rebanho bovino da empresa, que também produz leite.

Por causa das chuvas, a BR-116 - na geografia do Ceará - virou uma tábua de pirulitos, cheia de buracos. Os caminhoneiros - que seguem sendo protagonistas da cena política - reclamam dos prejuízos que causa essa buraqueira: pneus furados, molas quebradas, suspensão danificada. "Tudo encarece o frete", lembra um deles.