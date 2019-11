A boa mão de obra "made in Senai"

Paulo André Holanda, superintendente do Senai no Ceará, não escondeu a emoção ao participar, quinta-feira, em Quixeré, do ato de diplomação dos 26 alunos do Curso de Qualificação Profissional de Processos Industriais. O curso, administrado pelos professores do Senai, durou 700 horas, e os alunos que receberam o diploma são todos de famílias pobres residentes na geografia de Quixeré, onde está fincada uma das maiores e mais modernas fábricas de cimento do País - a Companhia de Cimento Apodi, fruto da associação da família Dias Branco com a gigante grega Titan, maior grupo cimenteiro do mundo. A diplomação aconteceu nas dependências da Apodi, cujo diretor industrial, João Butkus, destacou a qualidade técnica do curso e a habilidade dos diplomados. Foi a Apodi que custeou todo o curso. E será ela que, prioritariamente, empregará os concludentes, 11 dos quais já são funcionários da empresa. Paulo André, emocionado, destacou o que chamou de "resgate da cidadania dos jovens que concluíram o curso e que, agora, estão aptos para o exigente mercado de trabalho", como escreveu ele em mensagem transmitida de Quixeré para o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante que, aliás, tem ampliado o apoio do comando da entidade às atividades do Senai.

Mudança

Uma viagem no pensamento estratégico, explorando as competências do líder na gestão empreendedora com compartilhamento de ferramentas para torná-lo um agente de mudanças. Este é o tema da palestra gratuita "Gestão Empreendedora e Transformadora", ministrada pelo professor e consultor Délio Pinheiro. Será terça-feira, 12, às 19 horas, na sede da MRH Gestão, na Rua Prof. Jacinto Botelho, 1600, no agradável bairro Guararapes.

Lá e cá

Do sociólogo Élcio Batista, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará: "No Oriente, o social precede o individual, e os deveres precedem os direitos. Aqui no Ocidente, é exatamente o contrário".

Financiamento

Ainda falta um mês e meio para o fim deste 2019, mas até setembro o Banco do Nordeste aplicou R$ 31,6 bilhões, somados os recursos do FNE e de suas outras fontes de financiamento. Informa o seu presidente, Romildo Rolim.

Alternativa

Daqui a um mês, no dia 9 de dezembro, no Hotel Gran Marquise, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Ceará promoverá o seminário "Estado, Tributação e Desenvolvimento: alternativas para um País mais justo". Aberto ao público, o evento terá palestras de especialistas.