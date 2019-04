Circuito promove compartilhamento de vivências e práticas

Em tempos de economia menos pujante, os olhos rapidamente se voltam ao termo "empreendedorismo por necessidade". Com o passar dos anos - e das crises econômicas -, o ato de empreender foi lapidado e ganhou novos significados. Para uns, é colocar um negócio em prática com máxima eficiência e criatividade. Para outros, um jeito diferente de viver e visualizar o mundo.

Essas diferentes visões foram compartilhadas e debatidas ontem, durante a primeira edição do Circuito de Empreendedorismo do Ceará, iniciativa do Sistema Verdes Mares. Entre os dias 13 e 21 deste mês, 828 interessados se inscreveram no site do Diário do Nordeste para uma imersão no dia de quem faz as engrenagens de um negócio funcionar de maneira coordenada.

Durante todo o dia, nove participantes selecionados visitaram quatro empresas: SAS Plataforma de Educação, Lá Fora Brasil, Unimed Fortaleza e BanBan Calçados, conhecendo as atividades realizadas, estratégias adotadas, setores que compõem o negócio e principais dicas sobre os variados ramos de atividade.

Os participantes puderam esclarecer dúvidas com empresários conceituados e líderes com vasta experiência sobre, por exemplo, como a gestão eficiente de recursos pode ampliar a margem de lucro e garantir a qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor, fortalecendo ainda mais a marca. A influência da gestão qualificada de recursos humanos nos resultados de uma empresa também esteve em pauta durante o dia de compartilhamento de saberes.

Projeto

Para quem tem anos de "praia", o Circuito de Empreendedorismo do Ceará é oportunidade única para diversificar conhecimento e respirar novos ares. Para quem ainda dá os primeiros passos rumo ao mercado, a ocasião perfeita para um intenso aprendizado e networking.

Na visão da redatora do Sistema Verdes Mares e uma das idealizadoras do projeto, Aléxia Marina, a proposta de movimentos como esse é justamente promover intensa troca de saberes e impulsionar o desejo de empreender, mudando realidades de diferentes formas.

"O Circuito de Empreendedorismo do Ceará nasceu desse projeto que o Sistema Verdes Mares vem abraçando de fazer meses temáticos. Finalizamos com essa experiência incrível, de imersão, vivenciando o universo de cases de sucesso do Nordeste", explicou Aléxia Marina.

Para ela, o dia foi de presenciar a motivação e inspiração dos participantes por fazer parte dessa experiência. "Foi um momento para todas essas pessoas se inspirarem nessas grandes histórias de sucesso e, quem sabe, ter insights de ideias para acrescentar e agregar no próprio currículo, quem sabe montar o próprio negócio em breve", acrescentou a redatora.