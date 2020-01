Cesta básica deve ficar mais cara em 2020 na Capital, prevê Dieese

A desconexão entre produção e rendimento no Ceará ficou mais evidente com o aumento de 9,14% da cesta básica em 2019, segundo analisa o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Reginaldo Aguiar. A aposta dele é que os preços dos 12 produtos que compõem a lista de compras continuem crescendo em 2020, mantendo Fortaleza como a mais cara do Nordeste.

"Os salários no Ceará são baixos demais e elementos como a alimentação básica acabam pesando mais para essa população mais pobre", afirma o especialista, ressaltando ainda que, mesmo apresentando o maior Produto Interno Bruto (PIB) da Região, o Estado não consegue ter uma das maiores rendas.

Diante do cenário desigual, Reginaldo chama a atenção para "um problema de mercado" ao observar que "os mesmos produtos que são vendidos em outros estados a um preço menor, aqui, acabam sendo vendidos por um preço maior, com o agravante de que no Ceará a renda média ainda é mais baixa".

"Os preços dos bens essenciais são caros e isso aponta uma restrição a essa questão de mercado que faz com que essa sociedade admita pagar mais caro por produtos que em outros estados são vendidos mais baratos", afirma.

Preços em 2019

Feijão e carne foram os principais vilões do orçamento das famílias fortalezenses no ano passado. O valor de 4,5 quilos do primeiro item subiu 68,82% em 2019, enquanto o segundo teve os mesmos 4,5 quilos acrescidos em 35,6% no período. As variações foram reveladas pelo Dieese, que apontou uma cesta básica 9,14% mais cara na Capital.

"Os preços caem com muita dificuldade, porque à medida que sobem, quando caem mais, não voltam para o mesmo patamar. Então, por mais que o preço da carne caia, nós devemos ficar com um preço significativo", avalia Reginaldo sobre a dinâmica apresentada pelos produtos da cesta básica no último ano.

No relatório divulgado ontem, o Dieese aponta que "a alta nos preços de oito dos doze produtos da cesta básica fez com que um trabalhador, para adquirir os produtos, respeitadas as quantidades definidas para a composição da cesta, tivesse que desembolsar R$ 433,64".

O valor apresentado em dezembro deixou a Capital cearense novamente como a mais cara do Nordeste e a oitava mais cara do País. O Dieese estima ainda que o gasto com alimentação para uma família padrão, composta por dois adultos e duas crianças, foi de R$ 1.300,92.

Perspectivas

Carne, feijão e tomate, segundo indica o supervisor técnico do Dieese devem continuar como "casos atípicos" na cesta básica de Fortaleza, com variação bastante oscilante, exceto pelo primeiro item.

"Se o motivador da crise realmente for a crise do setor suíno na China, para 2020, a gente acredita que, como os preços são regidos para baixo, a carne pode cair, mas não acreditamos que volte aos patamares anteriores. O preço deve cair, mas fica sempre um pouco acima", analisa, referindo-se ao aumento da demanda por carnes na China.

Outro produto que deve sofrer interferência do mercado exterior no próximo ano, segundo alerta Reginaldo, é o pão. De acordo com ele, com as relações entre China e Estados Unidos interferindo no câmbio, há grande possibilidade de o trigo - principal insumo para fabricação do pão - sofrer um ajuste para cima e acabar deixando o item mais caro para os fortalezenses.