Cearense empreende para conquistar mercados nacional e global

O empreendedorismo sempre foi uma característica atribuída ao nordestino quando novos modelos de negócios surgiram impulsionando a economia brasileira. Nos últimos anos, entre crises políticas e econômicas, os pequenos empreendedores se destacaram na movimentação de recursos e geração de emprego, o que despertou o interesse de grandes organizações internacionais. Presente em mais de 35 países e com escritórios no Ceará e Pernambuco, a Endeavor lança o olhar sobre estas atividades na Região.

Marina Lima, coordenadora de Aceleração de Negócios da organização, acompanha a dinâmica cearense de Recife e aponta, além da superação diária de dificuldades regionais, a disposição dos empreendedores locais de solucionar problemas vistos em todo o País, dispostos a conquistar mercados nacionais.

Como o Estado é visto pela Endeavor quando se pensa em empreendedorismo?

O Estado é visto com bom potencial. O Brasil possui um mercado vasto e altamente competitivo. Mas, apesar disso, apenas 0,5% das empresas brasileiras crescem no ritmo das scale-ups (algumas organizações que ficam dentro do grupo das empresas de alto crescimento - negócios que crescem pelo menos 20% ao ano, por três anos consecutivos, em número de funcionários ou receita). É justamente este cenário que a Endeavor pretende mudar. Nosso programa de aceleração existe desde 2015 e 68 empresas cearenses já foram apoiadas. Além disso, o Ceará tem ótimos exemplos de grande peso no ecossistema empreendedor, com empresas que crescem e são exemplos para outros. Algumas delas fazem parte, inclusive, do nosso time de Empreendedores Endeavor, atuando como mentores para a rede, que são a Fortbrasil, a Impacto Protensão, a Brisanet e a Gocase.

Há alguma característica peculiar do empreendedor cearense comparado ao perfil brasileiro e/ou o nordestino de uma forma geral?

Historicamente, o Ceará consegue gerar exemplos extraordinários de empreendedores. Gerações de indivíduos que construíram verdadeiros impérios do nada. Não é à toa que o Estado tem a terceira maior concentração de bilionários do Brasil, segundo levantamento da Forbes feito em 2018. Mas vale chamar a atenção para o que pode ser chamado de Cultura Empreendedora: a capacidade de compreender e usufruir de novas oportunidades, gerando fortes vantagens competitivas para os empreendimentos localizados nestes contextos.

Falar que o empreendedor cearense traz consigo uma forte resiliência diante dos obstáculos talvez seja redundante, quando falamos de um povo que está acostumado a entregar grandes resultados apesar das adversidades logísticas e estruturais históricas. Mas o que tem realmente chamado a atenção em relação aos negócios apoiados pela Endeavor localmente é o fato de que eles já não se limitam a resolver problemas locais.

Vários negócios de base tecnológica já nascem com a pretensão de conquistar o mercado nacional e, em alguns casos, até mesmo o mercado global. Para isso, eles começam a se preparar desde o dia 1º. Não é incomum que, para alcançar tal objetivo, muitos empreendedores precisem mover uma parte da operação da empresa para São Paulo, devido à concentração econômica da Região. Mesmo assim, muitos deles fazem questão de manter parte da operação aqui em Fortaleza, porque entendem que dessa forma estão ajudando a gerar renda e desenvolvimento para o Estado. Essa é a magia dos empreendedores de alto impacto. É por isso que falamos tanto que eles lideram pelo exemplo e têm o poder para transformar o Brasil.

Quais as principais vantagens de quem desenvolve o negócio no Nordeste e, especificamente, no Ceará?

Muito do que ouvimos dos nossos empreendedores apoiados em todo o País é o desafio de contratação de mão de obra especializada. Essa é uma dor do mercado de tecnologia que não se restringe ao Ceará. O que os empreendedores daqui já perceberam é que manter a engenharia no Estado e focar em desenvolver os profissionais faz muito mais sentido do que montar essa operação em São Paulo, onde o mercado está ainda mais concorrido.

E isso também é superpositivo para o ecossistema, que ganha empresas de alto nível que criam novos postos de trabalho e assim profissionais nascidos na Região não precisam sair para encontrar boas oportunidades, além de atrair de estados vizinhos também.

Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores locais?

Nesses 20 anos de Endeavor no Brasil, nós conhecemos bem os grandes gargalos de crescimento que os empreendedores de alto crescimento passam durante sua jornada. Na nossa aceleração, nós cobrimos três grandes áreas: acesso a capital (dívida ou capital de risco), gente (cultura, contratação, etc.) e estratégia de crescimento (como transformar o sonho do empreendedor em planejamento, metas e resultado).

Além disso, o empreendedor cearense enfrenta uma dificuldade nacional que é a burocracia. Em 2018, lançamos uma Agenda para o Alto Crescimento que identificava algumas dificuldades. No Brasil, o empreendedor gasta 2.038 horas por ano para preencher os documentos necessários e pagar os impostos devidos e leva, em média, 80 dias para abrir uma empresa. Estimamos que se os procedimentos e atrasos fossem reduzidos à metade no Brasil, o crescimento da renda per capita no longo prazo seria de 25%.

De que forma esses gargalos podem ser superados?

A Endeavor acredita que, através do compartilhamento de experiências, o empreendedor pode se munir de informações para tomar as melhores decisões. Nós criamos um ambiente de troca, onde a regra é: vulnerabilidade em primeiro lugar. Os empreendedores que mais aproveitam a rede da Endeavor são aqueles que rapidamente são capazes de entender que, quanto antes expuser seu problema, mais rápido irá conseguir resolvê-lo (seja com a ajuda de outro empreendedor, seja com o mentor padrinho). É muito bom ver que cada vez mais somos conhecidos pela criação desse ambiente de confiança e nossas empresas estão desde o dia 1º prontas para compartilhar suas experiências com os demais e criar conexões relevantes.

E como se configura o empreendedorismo de alto impacto?

O empreendedorismo de alto impacto é um conceito que engloba empreendedor e negócio. O empreendedor está à frente de um negócio que cresce em faturamento e em funcionários, com uma solução comprovada pelo mercado e um potencial gigante de crescimento. Além disso, esses empreendedores têm interesse ou já disponibilizam recursos para mentorear, investir e ajudar no desenvolvimento de outros empreendedores.

Nós temos noção do quão difícil é encontrar esse perfil: apenas 0,5% das empresas do País são de alto crescimento. Mas temos um motivo muito claro para olhar para esse público tão específico no Brasil: são essas 0,5% de empresas que geram 70% dos novos empregos do País e, dessa forma, a Endeavor consegue ter um grande impacto no desenvolvimento do Brasil, apoiando algumas centenas de empreendedores.

Que ações que a Endeavor promove para apoiar os empreendedores?

Em seu programa Empreendedor Endeavor, a organização apoia de forma ativa mais de cem empreendedores que estão à frente de 53 empresas e que geram mais de R$ 5 bilhões em receitas e 36 mil empregos. Além destes, cerca de 230 empreendedores também são apoiados anualmente nos programas de aceleração Scale-Up Endeavor. Mais de 300 mil empreendedores também se capacitaram por meio dos conteúdos disponíveis no site da organização (os materiais abordam temas como desenvolvimento pessoal, vendas, estratégia e gestão, finanças, entre outros).

Para promover um ecossistema mais favorável ao desenvolvimento de scale-ups, a Endeavor também atua de forma a promover mudanças em políticas públicas que simplifiquem o ambiente de negócios brasileiro, considerado um dos piores do mundo. Para isso, trabalha para expandir e facilitar o acesso a capital, articula medidas que simplifiquem o sistema tributário brasileiro e ajuda o Governo compartilhando boas práticas de abertura, regularização e fechamento de empresas.