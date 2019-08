Ceará volta a criar postos de trabalho, mas ganho ainda é "tímido"

Após dois meses de perdas no mercado de trabalho formal cearense, o saldo de vagas voltou a ficar positivo em julho deste ano. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ceará (Caged), divulgado ontem (23) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, foram registrados 890 postos a mais no Estado no sétimo mês de 2019. O principal destaque ficou por conta da construção civil, setor responsável por gerar 1.147 empregos.

Apesar do número expressivo observado na construção civil, as baixas observadas em outros setores impediram um resultado mais significativo no Caged de julho no Ceará. A indústria de transformação (mecânica, siderúrgica, meta-lúrgica e etc.) perdeu 517 vagas de trabalho em julho. Na administração pública, o saldo ficou negativo em 256 postos de trabalho.

Ainda assim, o analista de mercado de trabalho do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Mardônio Costa, vê o resultado como "um indicador a ser comemorado", mas pondera que a adição de vagas representa, frente ao mês anterior, variação de apenas 0,08%. Portanto, avalia o dado como muito "tímido".

"O Estado vem de saldos negativos em maio (-1,4 mil) e junho (-122). A gente precisa relativizar que isso equivale a uma variação muito discreta e que o Estado do Ceará ainda conta com cerca de 450 mil desempregados", diz Costa.

O dado mencionado pelo analista corresponde aos números mais recentes da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua (Pnad).

Ele lembra também que o Ceará, ainda em dados relativos, teve o quarto pior resultado do País. "Aqui mesmo, no Nordeste, tivemos estados como a Paraíba, com crescimento relativo de 0,47%; e Alagoas, com 0,45%", detalha, ponderando que outras grandes potências econômicas da região Nordeste, como Bahia e Pernambuco, apresentaram saldos negativos no período, com recuos de 0,13% e de 0,01%, respectivamente.

Apesar de não ser considerado por Mardônio Costa como um resultado expressivo, os serviços registraram um saldo positivo de 178 vagas julho deste ano. O analista pondera que no acumulado dos últimos sete meses e no apanhado em 12 meses, o setor apresenta saldo de 4.899 vagas e 11.166 vagas, respectivamente.

Ele espera uma geração ainda mais expressiva no segundo semestre, quando normalmente a economia é mais aquecida em relação à primeira parte deste ano.

Construção civil

Para o vice-presidente da área imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), José Carlos Gama, o número expressivo registrado no setor está ligado às obras tocadas pelo poder público.

"A geração de vagas que a gente vê é na área de obras públicas, tendo em vista que o mercado imobiliário, tanto da baixa renda, que é o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), como da classe média e alta, está estagnado".

A perspectiva, sobretudo em relação ao MCMV, é de retração nos empregos já a partir deste mês. "As parcelas estão em atraso há mais de 60 dias", detalha José Carlos Gama. "Por questão burocrática, na realidade, os recursos ainda não foram liberados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)", explica.

"No mercado imobiliário, as empresas ainda estão se preparando para futuros lançamentos, aprovando seus projetos e apresentando documentação de incorporação imobiliária no cartório para, com a retomada da economia que a gente está aguardando e com a reforma da Previdência e a tramitação da reforma tributária, a geração de renda melhore e a capacidade de pagamento aumente", frisa José Carlos Gama.