Ceará tem segundo maior preço médio do etanol no Nordeste

Não é só para a gasolina que o Ceará apresenta preços acima da média, segundo indica levantamento da plataforma Ticket Log. Levantamento realizado entre setembro e outubro atesta um aumento de 0,18% no litro do etanol nos postos cearenses, saindo de R$ 3,818 para R$ 3,825. O valor mantém, nos dois meses, o Estado como o de segundo maior valor médio para o litro do combustível no Nordeste.

A liderança segue com o Maranhão, que apresenta um litro por R$ 3,962 na pesquisa da plataforma. Já o valor mais em conta apontado pela Ticket Log foi na Paraíba, onde o litro do etanol custa, em média, R$ 3,371.

Baixa na Região

Apesar da alta no Ceará, a região Nordeste foi a única a ter redução no preço do etanol, de acordo com o Índice de Preços do Ticket Log (IPTL).

"Ao analisar os dados do último IPTL, percebemos que o Nordeste foi a região onde o combustível apresentou a menor alta de todo o País. Em outras regiões, o reajuste ultrapassou a margem de 1%", comenta o Diretor-Geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau (Jurb).

Alta geral

O levantamento feito entre setembro e outubro indica ainda que, "no contexto nacional, os combustíveis registraram alta pelo segundo mês consecutivo nos postos de todo o Brasil. O GNV, o etanol e a gasolina apresentaram as menores variações, de 0,3%, 0,6% e 1%, respectivamente, enquanto o valor do litro do diesel S-10 avançou 2,2%, e, do diesel comum, 2,4%".

"Com o novo aumento, o preço do diesel alcançou o maior valor médio do ano, vendido a R$ 3,913, média que alcança o preço identificado nas bombas em maio de 2018, durante o pico da crise de abastecimento que afetou o País", completa o relatório do Ticket Log.