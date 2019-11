Ceará tem potencial para crescer no mercado de turismo de luxo

A localização é um dos fatores que fazem do Ceará uma boa opção de parada para turistas brasileiros que viajam rumo à Europa, segundo a avaliação de Andrea Natal, diretora do Copacabana Palace e Belmond Hotel Cataratas.

Para além desse público, o Estado também apresenta boas alternativas para os turistas que almejam experiências diferenciadas através do turismo de luxo. "Perto de Jericoacoara há a praia do Preá, com um hotel de luxo de diárias caríssimas, e poucas pessoas conhecem, porque também não há divulgação em massa, justamente porque é uma coisa muito exclusiva", comentou a diretora no jantar de evento do Lide Ceará que aconteceu no Museu da Fotografia Fortaleza, na noite de ontem (13).

De acordo com Andrea, as novas gerações buscam um turismo mais focado nas experiências. "Elas preferem consumir viagens, hotéis, que tenham propostas adequadas a seus próprios valores pessoais do que consumir essa moda fast fashion", comenta. "As pessoas também estão atentas a propostas de hotéis menores, uma coisa mais típica, mais local, e acho que a gente tem um caminho enorme", pontua a diretora.

Expansão

De acordo com Andrea, a rede Belmond, grupo detentor do Copacabana Palace, possui interesses em expandir operações para outros os lugares, inclusive no Ceará. Ela pondera, entretanto, que o grupo não recebeu nenhuma proposta no Estado.

"A gente tem interesse de expansão, só esperamos encontrar projetos que sejam viáveis e que tenham algumas ofertas. Aqui no Ceará, nunca recebemos nada, mas a gente recebeu em Trancoso, por exemplo, e Maraú, no sul da Bahia, mas são lugares que a gente achou que era muito difícil tomar alguma frente neste momento", observa.

Entre as preferências do grupo estão lugares que sejam exóticos e, ao mesmo tempo, tenham fácil acesso.