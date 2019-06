Ceará tem alta de 62% em transações de cartões pré-pago em 2018

Opção para quem não quer usar as modalidades de crédito para fazer compras, os cartões pré-pagos vêm ganhando mais espaço no orçamento dos cearenses. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), as transações no Estado tiveram um salto de 62,3% durante o ano de 2018 ante 2017, representando um montante de R$ 68,33 milhões.

Acompanhando a movimentação, o uso da ferramenta também aumentou em Fortaleza, com alta de 9,5% no número de emissão de cartões pré-pago sendo registrada pela Acesso, startup especializada no setor dos meios de pagamento.

Na comparação com outros tipos de cartões (crédito e débito), o crescimento do uso dos cartões pré-pagos foi consideravelmente maior. O relatório de resultados da Abecs de 2018, no Ceará, as modalidades de crédito e débito tiveram alta de 14% e 12,3%, respectivamente ante o desempenho de 2017.

Apesar de acompanhar a movimentação nacional nominalmente referente ao percentual, o montante em transações no Estado representou apenas 0,62% do resultado do País. No Brasil, em 2018, os cartões pré-pago movimentaram mais de R$ 11 bilhões, o que representa um crescimento de 66,5% ante o resultado do ano anterior. Ponto relevante é que a base de dados da Abecs ainda aponta elevação de 68,8% no valor das transações feitas por pré-pago em 2017 ante 2016.

Carteira

Em Fortaleza, segundo a Abecs, a carga total registrada em 2018 ficou acumulada em R$ 8.651.839,05, realizada pelo total de 5.262 usuários. A análise dos dados também revelou que existiram, no ano passado, mais cartões pré-pagos do que usuários na Capital cearense, somando um total de 7.278 unidades.

O tíquete médio de gastos mensais dos consumidores em Fortaleza, usando essa modalidade de pagamento, chegou ao patamar de R$ 134,28 no ano passado. O levantamento, no entanto, não aponta uma predominância generalizada do ambiente predileto de compras.

Os dados indicam que 45% das transações realizadas por fortalezenses foram feitas em compras online, enquanto o restante (55%), ficou nas lojas físicas, com aquisições offline.

Os jovens, entre 18 e 30 anos, em Fortaleza, são os que mais usam os cartões pré-pago, segundo estatísticas da Acesso. Esta faixa etária representa 30% do mercado na Capital. Os adultos entre 41 e 50 anos também ocupam uma parcela representativa, acumulando 20% das transações.

"A consolidação de Fortaleza como um centro maduro para a Acesso é resultado do desenvolvimento de um produto que contribui na missão de simplificar a relação do brasileiro com o dinheiro. Sou cearense e tenho muito orgulho de contribuir para a democratização dos meios de pagamento no Estado", explicou Davi Holanda, CEO da Acesso, sobre o potencial de crescimento do pré-pago na Capital.

Planejamento

De acordo com Darla Lopes, diretora de educação financeira do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) do Ceará, esse crescimento no número de transações nos cartões pré-pago pode indicar uma preocupação das famílias em organizar o orçamento da casa. Segundo ela, para não comprometer as contas, os grupos familiares podem estar reduzindo os gastos no cartão de crédito.

"Eu acho que as pessoas estão procurando se organizar, então, por isso, estão evitando os gastos com cartão de crédito. Esse é um formato das famílias já buscarem uma organização. Esse aumento dos pré-pago pode ser um planejamento maior e evitar provisionar as compras no crédito. É um tentativa de organização do orçamento familiar", disse.