Ceará estuda projetos de retomada das atividades de outros estados

Especialistas das áreas econômica e da saúde, entre outras, estudam a melhor forma de retomar as atividades hoje paralisadas no Ceará por conta do decreto estadual que impôs, em março, restrições a alguns setores. Os planos de outros estados que flexibilizaram o isolamento nos últimas dias e as experiências internacionais são a base para o projeto que o Governo do Ceará deve divulgar nas próximas semanas. Pelo menos, onze estados e o Distrito Federal já anunciaram estratégias para reabrir a economia diante da pandemia do novo coronavírus.

"É um processo de discussão, um plano de retomada que ainda não tem data para começar. O governador Camilo Santana já formou um comitê para discutir isso, e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) está dentro desse comitê como órgão de apoio para preparar documentos para levar para esse grupo avaliar. Estamos em um processo de avaliar o que está ocorrendo em outros estados, de olhar as experiências de alguns países que estão saindo do isolamento para a gente construir esse documento", explica o diretor geral do Ipece, João Mário Santos.

Segundo ele, será realizado um levantamento de setores econômicos do Estado que servirá de base para o plano de retomada. "Nós vamos apresentar ao comitê uma série de informações, como o nível de emprego que cada setor gera, arrecadação, qual a participação no valor adicionado bruto total da economia. É necessário que o comitê entenda a importância de cada atividade. O nosso trabalho é apresentar uma radiografia das atividades abertas e fechadas e mapear questões como produção, emprego, encadeamento, massa salarial".

Planos

O Ceará já deu o pontapé para a elaboração de um plano de reabertura das atividades com a criação de um grupo de trabalho que conta com a presença de representantes de várias secretarias estaduais, do Ministério Público Estadual e Federal, das entidades de classes dos setores econômicos e da sociedade civil. Entre as experiências observadas pelo Estado, estão as de São Paulo e Rio Grande do Sul, por exemplo, que já têm projetos de retomada das atividades. Enquanto isso, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo, Sergipe, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal implementaram medidas para a reabertura gradual de setores.

"Nós não estamos dizendo que deixaremos de ter quarentena depois do dia 10 de maio. Nós teremos o Plano São Paulo que vai estabelecer áreas, setores que poderão ser distendidos e outros não. Flexível e amparado sempre na ciência, na Medicina, nas questões regionais, em dados analíticos e também na economia. Definiremos gradualmente para esta volta responsável e segura à normalidade econômica e da vida das pessoas, mas protegendo a sua saúde e suas vidas", disse o governador de São Paulo, João Doria.

No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite afirmou que o retorno da economia se dará a partir do próximo mês. "A nossa expectativa é na primeira semana de maio podermos virar a chave para esse novo modelo em que região a região serão definidas as bandeiras de acordo com o risco que se observa do contágio, da estrutura hospitalar e também observando os riscos presentes em cada um dos setores econômicos".

Nesta semana, Santa Catarina divulgou normas para o funcionamento de shoppings, academias e serviços de alimentação autorizados a abrir desde quarta-feira (22). "Estamos sempre monitorando nossas ações, com o uso de diversas ferramentas, para saber o reflexo das medidas. Quero lembrar que a colaboração de todos é fundamental para que essas medidas deem certo. Estamos liberando esses setores com várias restrições e contamos com a conscientização de todos", afirmou o governador Carlos Moisés.

Reabertura

Para o professor da Universidade Estadual do Ceará e Ph.D em Desenvolvimento Regional, Lauro Chaves Neto, os planos de reabertura de outros estados são ideias iniciais e que é preciso flexibilizar as regras, respeitando os protocolos sanitários. "É um caminho que nós temos que tomar. Isso é imperativo, porque, ao mesmo tempo que temos que proteger a saúde pública, temos de resguardar o funcionamento da economia. No Estado, o setor produtivo e o Governo estão em constante diálogo, e nós devemos chegar a um acordo para essa abertura gradual, respeitando os critérios da saúde e permitindo que a econômica volte".

Lauro Chaves ressalta que a economia não vai voltar ao patamar de antes da pandemia em dois ou três meses. "A gente já vinha de uma recessão, de uma recuperação muito lenta e a esperança era que 2020 e 2021 houvesse uma aceleração da retomada. Provavelmente, esse processo levará meses e anos para se concretizar. E para isso precisamos de união".

O professor ainda diz que maio será marcado pela abertura gradual das atividades econômicas. "Na minha opinião, algumas atividades poderiam ter sido abertas imediatamente. A partir do mês de maio, teremos essa abertura gradual. Em junho e julho, será a volta da economia como um todo, mas isso está sujeito as curvas de contaminação do vírus", pondera.