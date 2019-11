Ceará concentra 16% das startups ativas no Nordeste

A cultura das startups vem evoluindo no Brasil e no Nordeste. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Estado já é o terceiro maior mercado regional desse tipo de empresa, acumulando 16,6% das 577 iniciativas registradas. E a evolução é notável para as pessoas ligadas ao cenário, que afirmam não faltar dinheiro para financiar projetos novos.

Apesar da perspectiva positiva, os empresários cearenses ainda precisam lidar com um menor número de possibilidades de financiamento em comparação com grandes centros do País, além de buscar mais capacitação para saber o melhor momento para aceitar um investimento externo.

Para a analista técnica da unidade de inovação e sustentabilidade do Sebrae-CE, Marília Diniz, o crescimento do mercado cearense de startups pode ser representado pela presença de dois ecossistemas orgânicos registrados pelo mapeamento da Abstartups. A Associação apontou o Rapadura Valley, centralizado em Fortaleza, e o Kariri Valley, em Juazeiro do Norte.

Marília afirmou que, atualmente, não "falta dinheiro, o que falta é projeto pronto para receber dinheiro". E nesse ponto, apesar de ter um mercado em constante evolução, as empresas cearenses ainda precisam melhorar.

"Aqui em Fortaleza, tínhamos dificuldade para encontrar investidores anjos, mas isso mudou. Temos vários editais do Governo do Estado, do Governo Federal e outras instituições. O que acontece é que, às vezes, a pessoa não se prepara e acaba errando o momento. Os empreendedores precisam evoluir para entender o momento correto para acessar o investimento que vem de fora", analisou Marília Diniz.

O levantamento da Abstartups apontou 12 redes de financiamento no Ceará que têm trabalhado para conectar investidores a fundadores de iniciativas. A lista contou com a Anjos do Brasil-CE, Cordel Ventures, EDB, Endeavor no Ceará, In3citi, Inova Mundo, Invest Up, One Sixty, Rapadura Angels, Wake Up, Ventures e Wave Ventures.

Opções

Contudo, Amure Pinho, presidente da Abstartups, ponderou que as iniciativas cearenses ainda possuem um número consideravelmente menor de opções de financiamento do que empresas em outros centros comerciais mais desenvolvidos no País, como São Paulo e Rio de Janeiro.

"Eu acho que ainda existe uma diferença entre o Nordeste e o Sudeste, mas não em relação aos empreendedores ou como as coisas são feitas. A diferença é em relação a investidores na região, ao mercado e a 'venture capital'. O investidor, às vezes, tem de sair do Nordeste e do Ceará para buscar financiamentos e isso não é bom", disse Pinho.

Para que esse êxodo não aconteça, ele comentou que é necessário ter comunidades bem estabelecidas nas regiões para que haja troca de informações e desenvolvimento. Nesse sentido, Pinho enalteceu a realidade cearense, com dois ecossistemas de startups.

"A permanência dos empresários também é questão de amadurecimento do ecossistema e isso leva tempo. Para mudar essa questão, precisamos ter o mapeamento para entender a realidade das regiões do País, e estamos fazendo isso", completou o presidente.

Marília Diniz também ressaltou a importância das comunidades de startups estabelecidas no Ceará, defendendo que as redes de empresários têm sido um ponto crucial de troca de informações para impulsionar o amadurecimento do mercado local. Segundo ela, o cenário está deixando de apresentar o caráter aventureiro que, anteriormente, era considerado inerente ao mercado de startups, considerando o risco envolvido nesse modelo de negócios.

"Temos negócios de base tecnológica e que requerem velocidade. Você precisa aprender, melhorar, e evoluir muito rápido. Às vezes, as pessoas têm uma ideia boa, mas a ideia de negócios não é tanto, e por falta de conhecimento, o negócio acaba dando errado. E é por conta das redes que as pessoas têm trocado informação sobre modelos de negócios, sobre dúvidas que podem surgir, e os melhores caminhos. As comunidades têm sido ótimas", disse Diniz.

Mercado

Segundo o mapeamento, Fortaleza concentra 14,1% de todas as startups do Nordeste, enquanto Juazeiro do Norte acumulou 1,04%. Mas essas não foram as únicas cidades no Ceará. O estudo ainda registrou iniciativas em Sobral (0,3%), Missão Velha (0,1%), Quixadá (0,1%), Caucaia (0,1%), Eusébio (0,1%), e Morada Nova (0,1%).

No Nordeste, os principais segmentos de atuação foram educação (10,9%), saúde e bem-estar (6,7%), finanças (5,3%), comunicação e marketing (5,1%), serviços (4,2%), varejo e atacado (4%), logística e mobilidade (3,6%), moda e beleza (2,9%), e e-commerce e marketplace (2,7%).

No Ceará, os números se mantiveram no mesmo patamar do cenário nordestino, com a educação concentrando a maior parte das startups, com 15%. Saúde e bem-estar (10,6%), varejo e atacado (10,6%), comunicação e marketing (6%), big data (6%), mobile (4,5%), games (3,9%) e moda e beleza (3%) completam o ranking dos principais segmentos.

Sobre o mercado-alvo das startups cearenses, a Abstartups apontou que o mercado business to business (b2b) é o mais procurado pelos empresários locais, com 50% do total.

E é justamente por essa característica que Amure Pinho avalia que o mercado de startups deve ser observado como tendo menor risco em relação a grandes competidores mundiais, como Uber e WeWork, dentre outros. O foco no modelo b2b, aliado à postura de independência para gerar resultados, são os pontos que dão solidez ao mercado local. "A realidade de startups no Brasil é diferente, as empresas aprenderam a fazer dinheiro a partir do primeiro dia", avaliou Pinho.