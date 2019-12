CE perde competitividade com ritmo lento de obras estruturantes

De 12 grandes obras de infraestrutura que atualmente são tocadas no Ceará, pelo menos a metade deve ficar para 2020. São projetos de segurança hídrica, mobilidade urbana, de rodovias e ferrovias. Algumas nem sequer têm previsão de serem concluídas no próximo ano. Levantamento realizado pelo Sistema Verdes Mares mostra que apenas o Aeroporto Internacional de Fortaleza e o Porto do Pecém têm obras dentro do cronograma. Segundo especialistas, o atraso em grandes obras prejudica o crescimento, reprime a demanda por bens e serviços e reduz a competitividade do setor produtivo no Estado.

O presidente do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Câmara Setorial de Logística (CSLog), Heitor Studart, alerta que as obras estruturantes no Ceará estão todas incompletas.

"Todo esse polo econômico que está se desenvolvendo está, infelizmente, com demanda reprimida pela situação precária dos eixos estruturantes", aponta, destacando que as situações mais críticas são do Anel Viário e da Transnordestina. "A obra do Anel Viário está praticamente parada. É o principal acesso ao Porto do Pecém e está em ritmo muito lento, quase intrafegável. No setor ferroviário, a situação é crítica. Estamos perdendo muito em competitividade, produtividade e área de influência".

Bruno Bertoncini, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), diz que as obras são importantes para o desenvolvimento econômico e social do Estado. "Elas podem ter efeito a curto prazo, com empregos gerados nas obras, e a médio e longo prazos também".