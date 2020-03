CE: Fundos sociais podem receber R$ 90 mi do Imposto de Renda

Os contribuintes residentes no Ceará têm o potencial de transferir, pelo menos, R$ 90 milhões em tributos devidos à Receita Federal para fundos sociais, de acordo com cálculos da autoridade fiscal. Neste ano, passam a valer novas regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019, entre elas a inclusão da possibilidade de destinar recursos para fundos relacionados à pessoa idosa.

"Com base no ano passado, nós identificamos um potencial em torno de R$ 90 milhões", aponta o superintendente substituto da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Ceará, Maranhão e Piauí), Wilmar Teixeira de Souza. Ele participou, na manhã de ontem (4), de evento promovido pelo Fisco com o objetivo de detalhar as novidades da declaração.

Ele destaca que a destina-ção dos recursos aos fundos sociais não representam ônus algum aos contribuintes. A transferência do imposto devido é limitada a 3% por fundo (6% ao todo) e só pode ser feita no modelo completo da declaração do IRPF.

Caso o contribuinte tenha imposto a pagar ao Fisco, deve ser emitido um documento de pagamento (Darf) para destinação aos fundos e outro para a quitação do tributo devido, que terá o abatimento do valor destinado ao fundo nacional, estadual ou municipal. No caso de quem tem imposto a ser restituído, a destinação de valores ao fundo aumenta o valor da restituição ao contribuinte.

"Perceba que não há ônus financeiro para o contribuinte. É fazer cortesia com o chapéu da União. Trata-se de um momento de plena realização da cidadania", avalia Teixeira de Souza. Os impostos referentes ao Imposto de Renda hoje são distribuídos da seguinte forma: 51% do total vai para a União e 49% entre os estados e municípios.

Após o contribuinte optar por destinar os valores, a Receita processa o pagamento e distribui entre os fundos nacionais, estaduais e municipais, que são geridos por conselhos responsáveis por lançar editais para que projetos sociais de impacto possam receber os valores.

Um deles é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em Fortaleza (Comdica). De acordo com a presidente, Angélica Leal, o grupo delibera sobre as áreas temáticas que devem ser atendidas.

"Atualmente, 98 entidades sociais estão cadastradas e regulares no Conselho, aptas a participarem dos editais".

Raphael Castelo Branco, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, explica que o papel do Conselho é proporcionar condições para que haja as destinações, e as instituições possam apresentar projetos para uma política pública fortalecida. "A nossa expectativa é que, neste ano, a nossa captação seja ainda maior", frisa.

Mudanças

Além da nova destinação de recursos do imposto, outras mudanças para a entrega da declaração foram anunciadas para este ano. Entre elas, está a redução no número de lotes de restituição, que caem de sete para cinco, e o fim da dedução de gastos com empregados domésticos.

De acordo com o auditor fiscal e assessor da superintendência da Receita Federal na 3ª Região, Osvaldo Carvalho, no Ceará, cerca de 27 mil contribuintes tinham entregado a declaração até o início da manhã de ontem (4).

Ao todo, 650 mil contribuintes devem efetuar a prestação de contas com o Fisco dentro do prazo estabelecido. "Nos primeiros dez dias, há um fluxo maior de entrega das declarações. Depois, a gente observa esse aumento novamente no fim do prazo. Cerca de 40% das declarações são entregues nos últimos 15 dias", detalha.

A Receita Federal identificou que os contribuintes no Ceará têm o potencial de destinar até R$ 90 milhões em imposto devido para fundos sociais da criança e do adolescente e fundos de auxílio ao idoso