CDL mira integração entre online e offline no varejo

Após muito se discutir a dualidade venda online versus venda offline, o varejo parece ter chegado à conclusão de que não se trata exatamente de uma guerra. A integração desses dois canais é uma das tendências para o setor em todo o mundo e é um dos principais pontos de interesse da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), que vai a São Paulo, na Latam Retail Show 2019, em busca de conhecimento para melhorar as experiências com os clientes.

O presidente da entidade, Assis Cavalcante, revela que mais de 20 diretores da CDL Fortaleza comparecerão ao evento em busca de novas ferramentas para alavancar o comércio e novas abordagens. "Nós queremos operar melhor para ter resultados melhores", afirma.

Ele defende que, por muito tempo, o varejo acreditou que a venda offline ia perder espaço ao passo que o varejo online cresceria excessivamente, ambos de forma isolada. "Acho que existe um casamento entre as vendas online e offline. Muito se falou, outrora, que a venda offline ia sucumbir, mas estamos vendo a comunhão entre os dois como uma tendência", explica.

Ele aposta ainda no debate de novidades para os shopping centers como ambientes cada vez mais estratégicos e funcionais para os clientes. "A gente percebe que o consumidor quer cada vez mais resolver a vida dele em um só lugar e os shoppings estão agregando isso". A 5ª edição do Latam Retail Show ocorre entre os dias 27 e 29 de agosto, em São Paulo. Em 2018, o evento voltado para o varejo reuniu mais de 13 mil visitantes, cerca de dois mil congressistas, mais de 250 palestrantes, 220 expositores e 76 apoiadores.

'À brasileira'

Neste mês de agosto o Governo Federal anunciou a chamada de "Semana do Brasil", uma espécie de Black Friday brasileira criada para estimular o consumo na semana próxima ao Dia da Independência, 7 de setembro.

Para Assis Cavalcante, caso a "Semana do Brasil" realmente se popularize, ganhando força no varejo brasileiro e local, o Fortaleza Liquida, tradicional evento de descontos na Capital cearense, pode passar novamente por mudanças na data de realização.

"Nós temos que nos moldar ao consumidor, temos que ouvir o lojista, que traz o sentimento do consumidor e aí será na data que o varejo decidir, que o lojista decidir", diz, acrescentando que a ideia é manter o evento em agosto/setembro. Até 2016, a campanha de promoções era realizada no início do ano.