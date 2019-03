Casa da Indústria homenageia personalidades cearenses

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) homenageia hoje (21) o diretor do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto, a empresária e presidente do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca no Estado do Ceará (Sindfrio), Elisa Gradvohl, e o secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, Élcio Batista.

A homenagem faz parte da comemoração do Dia da Indústria e será realizada no Buffet La Maison, em Fortaleza.

O tradicional evento é realizado pela Fiec todos os anos e, na ocasião, são agraciados com a Medalha do Mérito Industrial personalidades que transformam a indústria.

Entregue desde 1974 a cerca de 90 agraciados, a comenda presta homenagem a empresários e personalidades com atuação marcante no impulso do desenvolvimento econômico do Ceará por meio de relevantes serviços prestados ao setor industrial cearense. Em 2017, foram homenageados os empresários Carlos Prado, Everardo Telles e José Carlos Gama.

Homenageados

Edson Queiroz Neto nasceu em 23 de maio de 1977 e é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Já atuou como diretor superintendente das empresas Nacional Gás e Paragás por 10 anos. Em 2017, foi nomeado chanceler da Unifor.

Já Elisa Gradvohl é filha de pai com origem francesa e mãe cearense. A vocação para a área administrativa começou na Universidade Federal do Ceará (UFC), onde passou 15 anos como funcionária pública, ao mesmo tempo em que, em outro período do dia, auxiliava o marido na construção do estaleiro que viria a resultar na Indústria Naval do Ceará (Inace).

Cientista social, mestre em Sociologia, Élcio Batista é secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará. Em 2012, participou da elaboração do plano de Governo do então candidato à Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio.

