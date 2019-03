Carga transportada pela APM Terminals no Pecém em 2019 já é 40% maior que ano passado

Com a movimentação de 17,2 milhões de toneladas no ano passado, o Terminal Portuário do Pecém tem ganhado um lugar de destaque no resultados de gigantes do transporte de carga. A multinacional Maersk revela que o Pecém é hoje o principal concentrador e distribuidor de carga via cabotagem entre os terminais administrados pela APM Terminals (braço da Maersk), junto a Manaus e Santos.

Segundo Daniel Rose, diretor superintendente da APM Terminals Pecém, há hoje seis escalas semanais de serviços que conectam o Nordeste ao Norte e ao Sul do Brasil. "Além disso, a APM Terminals Pecém dispõe de conexões regulares com a ferrovia para o atendimento à cabotagem nos estados do Maranhão e Piauí, o que caracteriza Pecém como o principal hub da região", destaca.

No ano passado, a APM Terminals movimentou 284 mil contêineres padrões (com volume de 20 pés) no Pecém, o que representa um crescimento de 39,5% em um ano. Considerando apenas os dois primeiros meses deste ano, o volume importado e transportado pela companhia cresceu 40% em relação a 2018, ao mesmo tempo em que o enviado ao exterior subiu 30% no mesmo período.

"O Pecém representou 13,3% do volume total de 2,13 milhões de TEUs (medida utilizada para calcular volume de contêineres) movimentados nos terminais operados pela APM Terminals no Brasil em 2018. O Brasil, por sua vez, representou 5% dos volumes totais operados em todo o mundo", ressalta Daniel.

Origem e destino

Entre as rotas gerenciadas pela Maersk, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra são os destinos que mais receberam produtos saídos via Ceará. Já os que mais enviam para o Brasil utilizando o Estado como porta de entrada são China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Índia. A empresa está presente hoje em 58 países e 74 portos.

Avaliação e expectativas

Para Daniel Rose, o Pecém tem um grande potencial e tem se destacado pelas condições geográficas, com calado de 15 metros, e a disponibilidade de equipamentos de ponta servindo o cais.

"Nossas perspectivas, nesse contexto, são as melhores possíveis, tanto para o crescimento do mercado nordestino, como para o posicionamento cada vez mais forte de Pecém no âmbito do comércio exterior brasileiro, especialmente com a adição da expertise portuária do Porto de Roterdã à gestão já profissional e capacitada da CIPP", aponta.