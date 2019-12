Capital projeta ultrapassar R$ 1 bilhão em investimento público

Com cerca de R$ 850 milhões contabilizados em investimento público neste ano, a Prefeitura de Fortaleza projeta superar o R$ 1 bilhão no próximo ano, segundo estimou o prefeito Roberto Cláudio, na última sexta-feira (13), durante o almoço com o governador Camilo Santana, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec)

"Em 2020, muito provavelmente, vamos aumentar ainda mais os investimentos feitos neste ano, pelo volume de recursos que já tem em caixa e com as licitações já realizadas, que serão na ordem de R$ 1 bilhão de reais", destaca.

Roberto Cláudio afirmou que, no ano passado, Fortaleza foi a quarta Capital do País com maior número de aportes em diversos setores, principalmente na infraestrutura da Capital cearense.

Em relação a 2019, o Município teve um crescimento de 100% em relação a 2018, com aporte que chega a R$ 850 milhões. "Nós sabemos que, neste ano, a nossa estimativa é o dobro de investimento do ano passado", observa.

Infraestrutura

Sobre os setores que terão mais investimento no próximo ano, o prefeito de Fortaleza declarou que os recursos disponíveis, em sua maioria, serão destinados à infraestrutura da Capital para aquecer o turismo e impulsionar a atividade econômica.

Ele acredita que isso deverá estimular a rotatividade de turistas na cidade, com a consolidação do hub aeroportuário e o término da reforma no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Em junho deste ano, o Município anunciou um pacote de obras de R$ 1,5 bilhão, que tiveram início em 2019 e têm previsão de término somente no próximo ano.

O pacote conta com financiamento de seis bancos nacionais e internacionais, como Caixa Econômica Federal, Santander, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Banco Mundial.

Previdência

Questionado sobre a perspectiva de propor uma reforma da Previdência municipal, semelhante fez o Governo do Ceará, o prefeito ponderou que a situação financeira dos Estados é diferente dos municípios e afirmou que as prefeituras estão em processo de negociação para definir uma reforma. Mas afirmou que pretende enviar o texto para Câmara até o dia 30 de junho de 2020, data limite para fazer a reforma, segundo estabelece o Governo Federal.

"Estamos debatendo com os sindicatos ainda, tem uma mesa em andamento, mas nada de curto prazo. A data é 30 de junho. Estamos discutindo o que fazer, de que maneira. Já há um movimento de algumas instituições municipalistas para que o prazo seja esticado. Têm negociações em andamento, mas não temos posições definidas. Estamos estudando", acrescenta.